Saúde e Bem-Estar: 5 dicas para viver plenamente após os 50 anos

Viver plenamente após os 50 anos é uma meta alcançável com algumas mudanças simples e práticas no estilo de vida; confira cinco dicas essenciais!

O Censo de 2022, realizado pelo Instituto de Geografia e Estatística (IBGE), revelou que há cerca de 22 milhões de pessoas com mais de 65 anos, o que corresponde a 11% da população.

O Brasil está em ritmo de acelerado envelhecimento: em 2030, haverá mais idosos do que crianças.

Mais de 4 milhões de idosos moram sozinhos. O desafio é preservar a autonomia (física, mental, financeira) e a mobilidade.

Por isso, a preparação para a longevidade com saúde e alegria de viver precisa começar na juventude. Veja algumas dicas para viver melhor!

A "segunda idade adulta" começa quando alcançamos os 50 anos. Podemos desenvolver novos projetos, concretizar sonhos antigos, renovar as redes de relacionamentos para viver plenamente essa fase da vida. A seguir, algumas sugestões:

1- Perceber e superar o etarismo que existe dentro de nós

É forte o preconceito social contra o envelhecimento, que enaltece a juventude e considera os idosos como feios e descartáveis.

Quando reproduzimos esse preconceito até mesmo sem o perceber, limitamos nossas escolhas e deixamos de aproveitar muitos presentes que a vida nos oferece.

O envelhecimento, como as demais fases da vida, é época de transformações.

2- Manter acesa a chama da curiosidade e a abertura para novos interesses

Isso inclui desenvolver novos talentos, em especial após a aposentadoria ou da redução do ritmo de trabalho. É um recurso importante para a prevenção da depressão.

3- Cultivar um reservatório de boas lembranças

Nosso cérebro está programado para fixar na memória as experiências negativas. É necessário direcionar nossa atenção para as experiências positivas, "saborear os bons momentos".

Com essa disposição, descobrimos muitos momentos do cotidiano que podem fazer parte desse reservatório de boas lembranças: contemplar uma bela paisagem, saborear com calma uma refeição preparada com carinho, apreciar uma boa conversa.

Esse reservatório nos ajuda a enfrentar os períodos difíceis que acontecem na vida de todos nós.