Brigadeiro de banana com cacau: doce saudável e prático para o dia a dia

O brigadeiro é um dos doces mais tradicionais e amados no Brasil, mas a versão original costuma ser rica em açúcar e leite condensado, o que a torna pouco saudável para quem busca uma alimentação equilibrada.

Pensando nisso, a receita de brigadeiro de banana com cacau é uma alternativa saborosa e muito mais nutritiva, mantendo o prazer de degustar esse clássico doce brasileiro, mas de maneira mais leve e benéfica ao corpo.

Essa versão do brigadeiro é ideal para quem quer reduzir o consumo de açúcar e ingredientes ultraprocessados, sem abrir mão de um doce irresistível.

A banana, que é a base da receita, traz o doce natural e nutrientes importantes como potássio, fibras e vitaminas. Já o cacau em pó, além de dar aquele gostinho característico de chocolate, é uma ótima fonte de antioxidantes e melhora o humor.

A combinação de banana e cacau não só reduz as calorias do doce como também oferece uma explosão de sabor com benefícios nutricionais. Perfeita para um lanche, sobremesa ou até mesmo como uma opção de pré-treino, essa receita é rápida, prática e acessível.

Agora que você já sabe as vantagens dessa receita, confira como prepará-la em poucos passos simples:

Receita de brigadeiro de banana com cacau

Ingredientes

2 bananas maduras



2 colheres de sopa de cacau em pó 100%



1 colher de chá de óleo de coco



granulado de cacau ou coco ralado para decorar



Brigadeiro de banana com cacau - Freepik

Modo de preparo

Amasse as bananas com um garfo até formar um purê homogêneo.

Em uma panela, adicione o purê de banana e o cacau em pó.

Se desejar uma textura mais cremosa, acrescente o óleo de coco.

Leve a mistura ao fogo baixo, mexendo constantemente até que ela desgrude do fundo da panela, como em um brigadeiro tradicional.

Deixe esfriar e, se quiser, modele bolinhas e passe no granulado de cacau ou no coco ralado.



Se quiser deixar a receita ainda mais deliciosa



Para um sabor extra, você pode adicionar uma pitada de canela ou essência de baunilha à mistura. Se quiser variar a decoração, opte por castanhas trituradas ou nibs de cacau.



Essa receita também pode ser servida em potinhos, como uma espécie de "brigadeiro de colher".