RESUMOD AS NOVELAS, 1º/05: Laura se candidata à vaga no Monter Mercado, em A Infância de Romeu e Julieta

SBT/TV Jornal

(20h30) A Infância de Romeu e Julieta

Laura se candidata à vaga no Monter Mercado; Vera deseja começar o período de experiência com ela. Patrick declara para Téo que não gosta mais da Julieta de forma romântica, apenas como amiga. Nando questiona Rosalina por culpar Julieta como autora do vídeo, sendo que todos os amigos gravaram. Glaucia visita Leandro; ele fala para ela não ir adiante com o novo projeto do CEC. Vitor fica todo metido como novo funcionário no escritório de Leandro. Julieta pergunta para Daniel se Romeu pode visitá-la.

Record – Canal 9

(21h45) Gênesis

Harã dá uma boa notícia à Sarai. Naor pensa em Adália e fica confuso. Harã começa a sentir-se poderoso. Ibbi-Sim perde o controle com a aproximação dos inimigos. Nas ruas de Ur as pessoas sofrem cada vez mais com tanta miséria. Amat chama a atenção de Harã. A taberna de Nidana é invadida pelos miseráveis. Harã fica sentido com a novidade contada por Reduana. Naor se declara para Adália. Decepcionado com Abrão, Terá toma uma atitude inesperada. Harã é atacado pelos miseráveis. Ibbi-Sim manda preparar seu exército. Terá sofre com o destino de Harã.

Rede Globo

(18h30) No Rancho Fundo

Artur hesita em cumprir a ordem de Ariosto, e confronta o pai. Ariosto pede que Emi localize Marcelo e convoque Jordão. Zefa Leonel se aconselha com Padre Zezo sobre a turmalina. Caridade pede emprego a Deodora, sem saber o tipo de negócio gerido pela mulher. Ariosto ordena que Marcelo traga a turmalina para ele, custe o que custar. Padre Zezo aceita esconder a turmalina paraíba para Zefa Leonel, e Fé registra. Artur pede a mão de Quinota em namoro para Seu Tico Leonel.

(19h45) Família é Tudo

Paulina desabafa com Brenda e implora que ela não conte para Tom. Vênus decide fingir que não investigará mais a morte de seu pai. Mila fala sobre o jantar com Catarina e Hans fica furioso. Júpiter se emociona com o modo como Lupita o trata. Mila repreende Leda e Lizandra por causa de Guto. Júpiter e Lupita passeiam de helicóptero. Elisa chega a Salvador. Andrômeda se assusta com a tia de Chicão. Hans fala com o técnico de celular que recuperou a gravação para Mila. Jéssica tenta se aproximar de Electra. Lupita descobre que seu avô não está doente e comemora com Júpiter. Elisa diz para Júpiter que está esperando um filho dele.

(21h20) Renascer

Morena comenta com Deocleciano que Teca pode ter vindo atrás de vingança como Mariana. Joana fica assustada com o tom de ameaça de Tião ao mencionar José Inocêncio. Pastor Lívio alerta José Inocêncio sobre Tião. Egídio incentiva o ódio de Tião. Buba tenta dissuadir Teca de ficar na fazenda, sem sucesso. Inácia garante a Bento que José Inocêncio não corre perigo. Teca reclama de Buba para Augusto. José Inocêncio nega ajuda e pede a todos que o deixem receber Tião sozinho. Tião aponta a arma para José Inocêncio e confronta o coronel.