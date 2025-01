Veja vídeo do naufrágio de navio cargueiro em Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Embarcação havia saído do Recife e estava a caminho de Fernando de Noronha, com carga de alimentos, bebidas e materiais de construção

O navio de transporte de carga “Topa Tudo Noronha” naufragou na última sexta-feira (10) a aproximadamente cinco quilômetros da Praia de Casa Caiada, em Olinda. O barco havia saído do Recife e estava a caminho de Fernando de Noronha, com carga de alimentos, bebidas e materiais de construção.

Seis tripulantes que estavam a bordo do navio foram resgatados por uma lancha de apoio e, de acordo com a Marinha do Brasil, estão em bom estado de saúde. A Operação de Busca e Salvamento no litoral pernambucano foi coordenada pela estrutura do Salvamar Nordeste.

Veja naufrágio de navio cargueiro em Olinda



A investigação das causas e circunstâncias do naufrágio está sendo conduzida pela Marinha e um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos de Navegação foi instaurado para apurar detalhes do ocorrido e prevenir futuros incidentes similares.

Caso sejam identificadas irregularidades ou falhas, medidas preventivas e corretivas poderão ser implementadas para garantir a segurança na navegação na região.

A empresa Além Mar Transportes, proprietária do barco de carga Topa Tudo Noronha, afirmou que a carga estava abaixo da capacidade máxima exigida e que a embarcação estava com manutenção e licenças em dia e vistoriada pela Marinha.

A proprietária informou, ainda, que o navio afundou por volta de 23h e que “a empresa mandou socorro imediato e a Marinha foi informada do acidente”.

Por fim, a empresa Além Mar Transportes disse que a carga que estava sendo transportada está segurada e será indenizada e que a causa que provocou o acidente será investigada.