Luan Santana é internado após passar mal e cancelar show em Minas Gerais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O cantor iria fazer show na cidade de Divinópolis e foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo

O cantor Luan Santana cancelou um show que faria na Divinaexpo, evento em Divinópolis, município em Minas Gerais, após passar mal neste sábado (1º/5). Segundo nota divulgada pelo Sindicato Rural de Divinópolis, responsável pela organização do evento, Luan teve de ser internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

O Sindicato também divulgou a informação de que o artista teria tido um mal súbito, o que foi desmentido pela assessoria dele ao Estadão. A equipe do cantor informou que aguarda o resultado de exames, mas não confirmou se o artista realmente está no hospital da capital paulista. A reportagem ainda entrou em contato com o Hospital Albert Einstein, que disse estar apurando o caso.

No comunicado, assinado por Irajá Nogueira, presidente do Sindicato Rural de Divinópolis, a instituição informou que Luan teria chegado ao Aeroporto Brigadeiro Cabral, em Divinópolis, quando passou mal. Ainda conforme a nota, o cantor teria necessitado de transporte imediato para o hospital na capital paulista.

"A direção do evento destaca que foi tão surpreendida quanto o público, uma vez que estava tudo pronto para recebê-lo. Inclusive, toda a equipe do cantor já estava presente nas dependências da Divinaexpo", completou a organização, que disse que divulgará mais informações "em breve".

Luan Santana faria um show em comemoração ao aniversário da cidade. Além dele, Lauana Prado, Simone Mendes, Bruno e Marrone, Zé Neto e Cristiano e Jorge e Mateus foram algumas atrações confirmadas da Divinaexpo. O evento tem apresentações marcadas das duplas Matogrosso e Matias e Rafa e Lorenzo neste domingo (2).