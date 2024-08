Othon Bastos recebe homenagem especial na Fita 2024, em Angra dos Reis

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A 16ª edição da Festa Internacional de Teatro de Angra (Fita), que ocorrerá no período de 13 a 29 de setembro, no município de Angra dos Reis, na Costa Verde do estado do Rio de Janeiro, terá como homenageado o ator Othon Bastos.

Segundo disse à Agência Brasil o curador da Festa, João Carlos Rabello, a escolha do homenageado deste ano "foi fácil. Foi muito óbvia". Com 91 anos de idade, completados em maio deste ano, o ator, nascido no município baiano de Tucano, subirá ao palco para apresentar o monólogo Não me Entrego, Não, escrito e dirigido por Flávio Marinho, que conta os principais acontecimentos da extensa trajetória do ator no cinema, no teatro e na televisão. "E com um sucesso danado!", completou o curador, espectador presente de todas as obras de Othon Bastos. Othon Bastos se apresentará no evento, no dia 19 de setembro.

Os ingressos para a Fita 2024, com valores de R$ 5 a R$ 50, são vendidos na plataforma Sympla.com, onde o público poderá acessar a programação. Os espetáculos, destinados a adultos e crianças, serão realizados no Teatro Municipal Dr Câmara Torres, em Angra dos Reis, e em uma tenda montada no Cais de Santa Luzia, com capacidade para mil pessoas.

A abertura da festa será feita por uma nova versão do clássico de Nelson Rodrigues Bonitinha, mas Ordinária, que ganhará montagem assinada por Bruce Gomlevsky e será estrelada por Lorena Comparato.

Plateia

Este ano, 32 companhias teatrais se apresentarão durante o evento, em três sessões diárias, cada. Para as crianças, serão dez espetáculos, montados durante o dia. As peças para adultos serão apresentadas à noite. Uma delas fará sua estreia durante o evento. É A Dona da História, com Juliana Martins e Maité Padilha. Haverá também espetáculos paulistas inéditos no Rio de Janeiro, como Donatello.

Muitas peças se inscreveram para participar da Festa Internacional de Teatro e outras, em paralelo, foram convidadas pela curadoria. "Oitenta por cento dos espetáculos se inscreveram. Mesmo as grandes companhias já estão acostumadas com o processo. Um ou outro espetáculo que a gente quer trazer muito, é convidado", disse.

Segundo Rabello, as companhias teatrais querem participar da Fita porque sabem que 80% dos ingressos são destinados a escolas públicas gratuitamente. "As escolas se organizam e trazem seus alunos de ônibus, de barco, da Ilha Grande. Alguns que nunca saíram da ilha vêm ao continente ver teatro pela primeira vez. É uma coisa fantástica para eles. É emocionante. A gente fica muito tocado com a presença dessas crianças", destacou o curador. Isso significa formação de plateia, completou.

Entre as outras montagens que integram a programação deste ano está Jandira, monólogo de Isabel Teixeira que celebra Jandira Martini, atriz que já esteve no palco da Fita, em 2013. Nomes como Heloisa Perissé, Maria Clara Gueiros, Paulo Betti, Natália Lage, Alessandra Maestrini e a Companhia Armazém também se apresentarão no evento.

A festa faz parte do calendário oficial de eventos da cidade de Angra dos Reis. O patrocínio é da Eletronuclear, ENEL Distribuição Rio e governo fluminense, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa/Lei Estadual de Incentivo à Cultura.