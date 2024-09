HORÓSCOPO, 31/8: O sábado tem tudo para ser produtivo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES

O fim de semana começa perfeito para curtir os momentos de lazer, cultivar as relações mais próximas e fazer o que mais gosta. A sorte vai sorrir para o seu lado e há chance de se dar bem em sorteio, rifa ou jogos. Faça uma fezinha! O amor promete deixar seu coração quentinho. Cor: AMARELO Palpites: 36, 18, 25

TOURO

O dia será perfeito para curtir a família. Reserve tempo para colocar ordem nas suas coisas ou só ficar de pernas pro ar, mesmo. O Sol segue em seu paraíso astral, e avisa que a diversão também vai entrar em campo hoje. No amor, pode viver momentos cheios de carinho e romantismo! Cor: BRANCO Palpites: 47, 54, 56

GÊMEOS

Seu jeito falante e comunicativo tem tudo para dar um show. Tire proveito do seu raciocínio rápido para finalizar as tarefas! A convivência com a família também está protegida pelos astros e pode ser divertido reunir o pessoal e colocar a conversa em dia. Boas vibes no amor. Cor: PRATA Palpites: 36, 45, 09

CÂNCER

No que depender da Lua, sua habilidade para lidar com dinheiro segue alta. Aproveite as boas energias para lidar melhor com a sua grana! Tudo que envolve comunicação também se destaca, assim como programas de lazer com os amigos. Só pegue leve no ciúme no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 42, 60, 04

LEÃO

Com a Lua firme no seu signo, você conta com as melhores energias para correr atrás dos seus interesses e curtir os amigos! E com o Sol protegendo as suas finanças, você tem tudo para colocar as contas em dia e fechar o mês com um saldo positivo. Seu charme está em alta no amor. Cor: VIOLETA Palpites: 40, 41, 50

VIRGEM

Você começa o fim de semana com vontade de ficar no seu canto e descansar. Se puder, aproveite para diminuir o ritmo e recarregar as baterias. O Sol segue firme em seu signo, sinal de que você conta com energia para se cuidar e colocar alguns assuntos pessoais em ordem. No amor, a confiança será essencial. Cor: DOURADO Palpites: 48, 57, 28

LIBRA

O céu promete as melhores vibes para fazer novas amizades ou se divertir com a galera, seja presencialmente ou nas redes sociais. Agora, se quiser ficar no seu canto em alguns momentos, siga seu coração e não descarte os avisos que o seu sexto sentido envia. Astral leve e descontraído no amor. Cor: CREME Palpites: 23, 59, 41

ESCORPIÃO

Sua ambição vai bater no teto! É hora de fazer planos para o futuro, especialmente se está sonhando com uma vida melhor. Vale tirar um tempinho para se cuidar melhor e dar uma atenção extra ao visual se quiser causa uma boa impressão por aí. No amor, dê um chega pra lá na rotina. Cor: CINZA Palpites: 56, 45, 38

SAGITÁRIO

A Lua promete um astral perfeito para você começar o fds com o pé direito! É hora de passear, encontrar amigos e arejar a cabeça. Planos para uma viagem também contam com vibes maravigolds, especialmente se for na companhia dos amigos. O amor ganha vibes poderosas. Cor: PRETO Palpites: 31, 05, 40

CAPRICÓRNIO

O final de semana começa agitado e, se depender da Lua, você pode canalizar toda essa intensidade para algo produtivo. Seu sexto sentido também faz hora extra neste sábado, mas é melhor manter seus objetivos em segredo. O amor está protegido pelas estrelas. Cor: MAGENTA Palpites: 16, 27, 36

AQUÁRIO

O desejo de dar um chega pra lá na solidão tem tudo pra crescer. Aproveite para curtir a companhia de pessoas próximas! Viagem, passeio ou programa mais animado recebe as melhores vibes. No amor, tudo indica que deve fortalecer os laços, além de dar um show de sedução. Cor:ROSA Palpites: 07, 34, 20

PEIXES

O sábado tem tudo para ser produtivo, então foque essa energia extra para tentar algumas mudanças na sua rotina e deixar maus hábitos de lado! As relações contam com a proteção das estrelas e reservam boas surpresas. Os astros também prometem excelentes vibes para o amor. Cor: LARANJA Palpites: 57, 48, 10