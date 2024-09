Galo da Madrugada 2025: tema do maior bloco de Carnaval do mundo é revelado; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O desfile do Galo da Madrugada, considerado o maior bloco de Carnaval do Mundo, irá homenagear as manifestações do litoral ao sertão do Estado

O tema do 46º desfile do Galo da Madrugada em 2025 foi revelado nesta quarta-feira (18): "Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, viva o Carnaval".

O título homenageará as múltiplas faces e manifestações presentes do litoral ao sertão do Estado nos dias de momo.

O bloco desfila no tradicional Sábado de Zé Pereira, no dia 1º de março de 2025.

Entenda o tema do desfile do Galo da Madrugada em 2025:

O tema faz referência às figuras lendárias e representativas carnavalescas, como os caretas (Triunfo), caiporas (Pesqueira), papangus (Bezerros), caboclos de lança (Nazaré da Mata), ursos - ou "la ursas", tradição viva em várias cidades pernambucanas.

O Bacalhau do Batata (de Olinda, que marca o fim do período carnavalesco), também está entre as tradições reverenciadas junto ao público de mais de 2,5 milhões de foliões que o Galo pretende reunir no primeiro dia oficial de carnaval.

"Temos uma variedade e uma riqueza de tradições carnavalescas aqui em Pernambuco, não só no Recife e em Olinda como também no interior. Vamos fazer uma viagem pelas manifestações culturais características dessas cidades e trazê-las para o nosso desfile", adianta o presidente da agremiação, Rômulo Meneses, que busca, com o tema, enaltecer e dar maior visibilidade a esse leque de figuras e personagens do carnaval no Estado.

O termo "Do Galo ao Bacalhau" - que, inclusive, é título de um frevo composto por Cláudio Almeida e Egídio Vieira, no final da década de 1980 -, representa uma viagem do Galo e do folião por todo o universo que abrange o carnaval de Pernambuco, começando no Sábado de Zé pereira e seguindo até a Quarta-feira de Cinzas.

"Enquanto o Galo, no Recife, é quem começa, tradicionalmente, os festejos, é o Bacalhau do Batata, em Olinda, que sinaliza para o encerramento do reinado de momo", explica Rômulo.

Entre o começo e o fim dessa maratona imaginária, uma variedade de outras cidades pernambucanas e seus personagens serão visitados e reverenciados:

"Temos uma infinidade de manifestações e figuras carnavalescas, muitas delas do interior do Estado, que iremos destacar e, até mesmo, tornar conhecidas para os foliões tanto daqui quanto de fora de Pernambuco e do Brasil, que vêm brincar o maior bloco do mundo", finaliza Meneses.

Programação do Galo da Madrugada 2025

O Galo da Madrugada 2025 irá acontecer no dia 1º de março (como sempre, no sábado de carnaval), a partir das 9h. As atrações começam a ser divulgadas em fevereiro.

Corrida do Galo

Também foi anunciada a segunda edição da Corrida do Galo, que acontece no dia 16 de fevereiro (penúltimo domingo antes do Sábado de Zé Pereira).

A competição, realizada no Centro do Recife, tem o objetivo de unir a folia com práticas saudáveis, e premia os três primeiros colocados nas modalidades 5 km e 10 km - masculino e feminino - e também fantasias, tanto individuais quanto em grupo.

Logo na estreia, em janeiro deste ano, a Corrida do Galo recebeu cerca de 2,5 mil inscrições e contou com um público estimado de 5 mil pessoas.

Para 2025, a diretoria do bloco espera dobrar esse quantitativo: "Estamos com a expectativa de 5 mil inscrições e um número ainda maior, no dia, somando com as demais pessoas que se juntam à festa. É um evento que já virou um verdadeiro 'esquenta' para o Galo", declara Guilherme Menezes, diretor de Marketing do Galo.

As inscrições para a 2ª Corrida do Galo estarão abertas a partir desta quarta, pelos sites www.corre10.com.br e www.brasilticket.com.br, no valor de R$ 120 .

O percurso, tanto na modalidade de 5 km quanto de 10 km, assemelha-se ao roteiro do desfile do Galo - embora de maneira invertida -, com início na Avenida Guararapes, passando pela Avenida Dantas Barreto, Praça Sérgio Loreto, Avenida Sul, Forte das Cinco Pontas e retornando ao ponto de partida.

Ao término da competição e das premiações, shows com cantores locais em um trio elétrico na apoteose do evento irão animar a multidão de atletas e foliões presentes.