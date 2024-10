Encontro do grupo Cores Femininas aborda o empoderamento feminino no Hip Hop

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta quinta-feira (31), a Assembleia Legislativa de Pernambuco (ALEPE) será palco de premiação que inaugura o 10º Encontro Cores Femininas – Edição de Homenagem às Mulheres do Hip Hop.

A cerimônia homenageará mulheres do movimento Hip Hop, destacando a contribuição dessas artistas para a transformação social e a promoção dos direitos humanos.

Organizado pelo Movimento Social e Cultural Cores do Amanhã, o evento será gratuito e se estende até domingo (3), promovendo a interação e o fortalecimento de laços por meio da arte.

A programação conta com:

Rodas de diálogo;

Palestras;

Oficinas;

Grafitagem;

Shows.

Além de atividades culturais que envolvem mulheres cis e trans – incluindo artesãs, ribeirinhas e mulheres privadas de liberdade, como na Colônia Prisional Feminina de Abreu e Lima (CPFAL), onde o projeto atua.

Equipe do Cores Femininas realizam ações em colônias prisionais. - Divulgação

Entre as iniciativas, destaca-se a pintura de 500 metros de muro no bairro do Totó, Zona Oeste do Recife, e uma visita ao espaço cultural Kardume, na Colônia de Pescadores da Praia de Nossa Senhora do Ó, em Paulista.

Celebração dos 15 Anos da ONG Cores do Amanhã

O sábado (2) reserva um momento especial para celebrar os 15 anos de trajetória da ONG Cores do Amanhã.

Pela manhã, será realizada a pintura dos 500 metros de muro no Cemitério Parque das Flores, e, à noite, haverá shows de artistas femininas do Hip Hop, além de uma feira de artesanato e um desfile de moda no bairro do Sancho, Zona Oeste do Recife, onde está localizada a sede da organização.

O evento reúne mais de 300 participantes, entre brasileiras e representantes de outros países da América do Sul.

“A nossa expectativa é que mais de mil mulheres sejam atendidas e impactadas por nossas atividades culturais e sociais durante o Encontro. São trocas que levam para todas, inclusive para as mulheres encarceradas, ações de música, dança e também de embelezamento, poesia, rima e outras vivências ligadas à cultura Hip Hop”, comenta Jouse Barata, diretora e fundadora da ONG Cores do Amanhã.

Entre as convidadas desta edição estão MC Negractha, presidente da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop, a rapper MC Deeh e a dupla de muralistas 6B GRAFFITTO, da Colômbia.

Também estará presente a grafiteira pernambucana Nathê, que começou sua carreira em oficinas do Cores do Amanhã e hoje integra a equipe de artistas do evento.

“O graffiti e o movimento Hip Hop surgiram nas periferias do Brasil e do mundo. Dar voz e poder a quem se manifesta através dessa arte nos unifica. O Encontro pode significar oportunidades inesquecíveis para que muitas mulheres e pessoas trans tenham o primeiro contato com esse tipo de manifestação artística, social e integrativa”, ressalta Nathê.

O Movimento Social e Cultural Cores do Amanhã atua desde 2009 em Pernambuco, promovendo cultura e cidadania, e oferece formação e apoio psicológico a mais de 750 famílias mensalmente, na comunidade do Sancho, Recife.

A programação completa está disponível nas redes sociais oficiais, @grupocoresfemininas.