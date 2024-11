Biografia de Lia de Itamaracá para público infantojuvenil é lançada em festival do Sesc; confira programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Lia de Itamaracá, a cirandeira mais celebrada do País, está ganhando uma biografia destinada ao público infantojuvenil.

O livro "Lia de Itamaracá: o reinado da ciranda", assinado por Odailta Alves com ilustrações de Whittney de Araújo, será lançado na 2ª Mostra Literatura em Movimento, realizada no Recife pelo Sesc, da quarta (27) a sexta-feira (29), com atividades abertas ao público no Teatro Marco Camarotti.

O lançamento ocorre na quinta-feira (28), com presença da própria Lia, que também já foi biografada por Marcelo Henrique Andrade, em 2019, e por Michelle de Assumpção, em 2020.

"As biografias lançadas são voltadas ao público adulto, com textos extensos e sem ilustração. Por isso, preferi criar uma literatura para o universo infantojuvenil", diz Odailta, que é poeta e contadora de histórias.

Narrativa

"Lia tem uma biografia enorme, então trouxemos partes dessa história, incluindo informações básicas, como sua família, como ela se envolvei com a ciranda. A narrativa começa no seu aniversário de 80 anos", continua.

O objetivo é alcançar estudantes de até 13 anos, em média, mas também adultos. "Feliz é o adulto que mantém a criança dentro de si", diz.

Lia de Itamaracá e Odailta Alves segurando exemplares de 'Lia de Itamaracá: o reinado da Ciranda' - CORTESIA

"Eu me emocionei em algumas partes, pois a história de Lia nos atravessa enquanto pernambucanos e pessoas negras. É uma linguagem simples, acessível, mas que preza por uma estética, porque Lia merece."

Odailta ressalta que o livro poderia ser desfrutado em escolas. "Sobretudo com a Lei 10.639, que trata da cultura negra nas escolas, os estudantes poderiam estudar a biografia dela. Isso iria potencializar a história de Lia, além de ajudar a conhecer essa mulher que parece uma lenda", diz.

Mais atrações

A 2ª Mostra Literatura em Movimento também contará com oficinas, performances, batalhas de rap, bate-papos e outros lançamentos de livros, com presenças de João Silvério Trevisan e Micheliny Verunschk.

A abertura será no Teatro Marco Camarotti, nesta quarta-feira (27), às 19h, com a performance "Errar é urbano", da poeta Tayná Lima.

Em seguida, ela compartilha o espaço com a acreana Roberta Marisa na conferência "Literatura para apagar incêndios". O espetáculo "Na Bagagem Poesia" encerra a noite com histórias de saudade, amor e infância das atrizes em cena.

Choro

O grupo de choro do Sesc Santo Amaro inicia as atividades da quinta-feira (28/11), às 19h, seguido do diálogo "Entre letras, acordes e memórias, a literatura", que reunirá Micheliny Verunschk, Ezter Liu e Anita Presbítero.

Encerramento

O último dia da mostra traz uma agenda intensa na sexta-feira (29), na Praça do Campo Santo, em frente à unidade.

Por lá, passarão a DJ Davs, o Caboclinho 7 Flexas, Patrícia Naia com sua performance "Entre Ruas e Dengos", além das batalhas de Hip-Hop organizadas pela Batalha da Convenção e a presença do BiblioSesc.

De noite, no Teatro Marco Camarotti, vão se apresentar Eron Villar e DJ Vibra, com o "Se eu fosse Malcolm”. Esta é a única atividade paga do projeto, e vai acontecer no Teatro Marco Camarotti, às 19h. O ingresso custa a partir de R$ 30.

João Silvério Trevisan

Logo após a encenação, às 20h, o teatro recebe "Em nome do desejo" reunindo João Silvério Trevisan, referência nacional em literatura LGBTQIAPN+, e Luis Reis, professor do departamento de Teatro da UFPE. O diálogo contará com mediação de Igor Almeida.

A programação completa, que inclui lançamento de livros e ações formativas, está disponível no www.sescpe.com.br e no Instagram @sescpe.

SERVIÇO

2ª Mostra Literatura em Movimento

Onde: Sesc Santo Amaro - Praça do Campo Santo, Santo Amaro, Recife

Quanto: gratuita, exceto o espetáculo "Se eu fosse Malcolm", que custa a partir de R$ 30