João Gomes e Pabllo Vittar gravam Clipe de "Vira Lata" no Ibura, bairro do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Saiba com foi a gravação do novo clipe de João Gomes e Pabllo Vittar, que se uniram para dar vida à música "Vira Lata" em celebração à cultura popular

Nesta terça-feira, 5 de dezembro, João Gomes e Pabllo Vittar se reuniram para gravar o clipe de "Vira Lata", parceria musical.

A locação escolhida foi a vibrante comunidade do Ibura, no Recife, cenário que reforça a conexão dos artistas com as raízes populares e as histórias que permeiam o Brasil.

A narrativa do clipe traz uma mistura de espontaneidade e ficção, com João e Pabllo ora atuando como personagens de uma história envolvente, ora interagindo com os moradores da comunidade.

A direção apostou em gravações ao amanhecer para captar a luz natural e a essência cotidiana das vielas do Ibura, destacando a beleza da região e das pessoas que ali vivem.

Leia Também Bairro do Recife recebe evento gratuito de música eletrônica; saiba mais

No roteiro, Pabllo interpreta a esposa do padeiro vivido por João Gomes. A trama segue a rotina do casal, com cenas que vão desde os afazeres domésticos de Pabllo até a descontração de João em um boteco com amigos.

A narrativa cresce à medida que os artistas percorrem as ruas cantando, enquanto moradores se juntam, curiosos, ao movimento.

O ponto alto do clipe promete ser uma grande celebração em frente a um paredão, com a participação calorosa da comunidade.

A parceria entre João Gomes e Pabllo Vittar une o forró e o pop em um projeto que promete emocionar e fazer dançar. O clipe será lançado em breve e promete ser um marco na carreira dos dois artistas.