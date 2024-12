Bloco Bicho Maluco Beleza, de Alceu Valença, fará primeira apresentação no Carnaval do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Fundado em Olinda, a estreia do bloco no Carnaval do Recife será o dia 23 de fevereiro de 2025, na Rua da Aurora, no bairro de Santo Amaro

A Prefeitura do Recife anunciou uma grande novidade para compor as atrações do Carnaval 2025. Desta vez, é o Bloco Bicho Maluco Beleza, idealizado e comandado por Alceu Valença, e que há uma década transforma o entorno do Parque Ibirapuera, em São Paulo, numa autêntica celebração do carnaval recifense.

O Bloco, que valoriza a música e a cultura pernambucana, surgiu com o intuito de transportar a magia do carnaval de Pernambuco para além das fronteiras do Estado, e agora desfila também no Recife no próximo dia 23 de fevereiro, na Rua da Aurora.

“Vamos ter o Bloco Bicho Maluco Beleza, conduzido e liderado por Alceu, na Rua da Aurora e aberto ao público”, comunicou o prefeito João Campos. “Pela primeira vez, Alceu vem com o seu bloco para a terra de origem, que é o Recife. Agora já pode preparar o sapato para gastar a sola”, brincou o gestor.

A novidade foi compartilhada pelo prefeito João Campos e o próprio Alceu Valença, em encontro realizado pelos dois no museu do Paço do Frevo. Também estavam presentes a secretária de Cultura do Recife, Milu Megale, e o presidente da Fundação de Cultura da Cidade do Recife (FCCR), Marcelo Canuto.

"O bloco vai sair sim no Carnaval e o urso vai estar presente. Depois de dez anos se apresentando em São Paulo, essa será a primeira vez em Pernambuco, e nada melhor do que ser no Carnaval do Recife", destacou o artista Alceu Valença, que, na ocasião, contou ao prefeito João Campos a ideia para compor um de seus sucessos, "Bicho Maluco Beleza", canção que dá o nome ao bloco. A melodia é inspirada no artesão Antônio da Sé, que se pintava no Carnaval anos passados e incorporava em artistas brasileiros, a exemplo do próprio Alceu, para brincar a folia momesca.

“Cuidamos com dedicação dessas articulações para trazer o bloco para o Recife. Será um orgulho enorme para a cidade" afirmou a secretária de Cultura, Milu Megale. "Certamente, fortalecerá nosso calendário de prévias, além de reforçar a Rua da Aurora e aquelas imediações como alternativa de polo para a folia”, complementou.

Fundado em 2014, após convite do produtor de Carnaval Rogério Oliveira à Alceu, o Bloco Bicho Maluco Beleza já se tornou um fenômeno em São Paulo, acumulando por volta de 60 mil foliões em sua última edição e contando, inclusive, com a participação de artistas já consagrados no cenário nacional. Cenografia inspirada na casa do próprio Alceu Valença e trio alegórico também foram algumas das novidades da festa de 2024.

CULTURA PERNAMBUCANA

Nascido no município de São Bento do Una, no interior de Pernambuco, Alceu Valença já chegou ao mundo com sangue de músico, herdado do seu avô, poeta e violeiro, e do tio, que era escritor. Hoje com 78 anos, se consagra como um artista que atravessou gerações e mantém a conexão com seu público. É cantor, compositor, instrumentista e advogado, e abriu mão da carreira no Direito para seguir a música no início da década de 70, quando se mudou para o Rio de Janeiro e se juntou ao artista Geraldo Azevedo.

Bloco Bicho Maluco Beleza, de Alceu Valença, fará primeira apresentação no Carnaval do Recife - Léo Aversa/para Alceu Valença

O sucesso chegou por volta de 1982, com o disco “Cavalo de Pau”, que tinha as músicas “Tropicana” e “Como Dois Animais”. É referência em trazer os elementos do Nordeste, especialmente de Pernambuco, para as suas composições, tendo isso refletido em seus vários sucessos nacionais, a exemplo de “Anunciação”, “La Belle de Jour” e a própria ”Bicho Maluco Beleza".

“Estamos prestes a testemunhar aquela que se confirmará, com certeza, uma das maiores prévias da cidade. Alceu é mais que um artista importante: é um dos maiores representantes da cultura pernambucana e brasileira. O Carnaval do Recife ganha uma importante tradição este ano”, comemorou o presidente da Fundação de Cultura Cidade do Recife, Marcelo Canuto.