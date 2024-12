Prévia Sala da Justiça confirma Baiana System, Liniker e Alcione; veja ingressos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A banda Baiana System foi confirmada como atração da prévia carnavalesca Enquanto Isso na Sala da Justiça, marcada para 14 de fevereiro, a partir das 21h, no pavilhão interno do Centro de Convenções, em Olinda.

Além do grupo, o evento já tinha confirmado as cantoras Liniker, que está em alta com o álbum "Cajú", e a sambista Alcione, com décadas de sucessos. O "Sala da Justiça" está completando 30 anos em 2024.

Ingressos

Os ingressos estão sendo vendidos por R$ 160 (meia), R$ 170 (social) e R$ 220 (inteira) na Bilheteria Digital ou nos pontos de venda físicos: lojas Esposende (nos shoppings RioMar e Tacaruna) e o quiosque Bilheteria Digital (no Shopping Recife).

Espetáculo

No evento, o Baiana System apresentará o experimento musical "Nossa cultura em primeiro lugar", um espetáculo construído com imagens sonoras que fazem uma fusão com o afro rock, mas sem um rótulo definido.

Conectado com as manifestações da cultura popular, o espetáculo é guiado por personagens do folclore, buscando uma troca de experiências que vai além das lendas brasileiras já enraizadas. A ideia do coletivo é que o show seja lapidado na medida em que viaja o Brasil e o mundo.

"A gente consegue apresentar o espetáculo de uma maneira muito própria. A ideia de ‘Nossa cultura em primeiro lugar’ tem essa força de mostrar a cultura que vem de muitas formas, na diversidade do próprio Baiana. Essa cultura é o que acaba nos unindo e nos sustentando e nesse momento traduz muito do nosso espetáculo", diz Roberto Barreto, guitarrista do Baiana.

Completam o time no palco: Russo Passapusso e Claudia Manzo na voz, Roberto Barreto na guitarra baiana, SekoBass no baixo, João Meirelles no beats, synths e programações, Junix 11 na guitarra, maestro Ubiratan Marques no piano e synths e Ícaro Sá na percussão.

SERVIÇO

Enquanto Isso na Sala da Justiça 2025

Quando: 14 de fevereiro de 2025, a partir das 21h

Onde: Pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco

Quanto: R$ 160 (meia), R$ 170 (social) e R$ 220 (inteira), à venda na Bilheteria Digital