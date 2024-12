System of a Down no Brasil: Confira ingressos para shows de 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A banda System of a Down anunciou uma turnê pela América do Sul em 2025, incluindo shows no Brasil.

São eles: em 6 de maio no Estádio Couto Pereira, em Curitiba; 8 de maio no Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro; e 10 de maio no Allianz Parque, em São Paulo.

A última vez que o SOAD se apresentou no Brasil foi no Rock in Rio 2015, durante uma turnê que também passou por São Paulo, Santiago, Buenos Aires, Bogotá e Cidade do México.

Ingressos

Os ingressos de pré-venda estarão disponíveis a partir de 17 de dezembro no site do Eventim (eventim.com.br/SystemofaDown).

A venda geral ao público começa em 19 de dezembro, ao meio-dia, no mesmo site.

Em Curitiba, os preços variam entre R$ 395 a R$ 1885. No Rio de Janeiro, entre R$ 495 e R$ 1.885. Já em São Paulo, os preços para do show de System of a Down ficam entre R$ 495 a R$ 1.855. Confira os preços detalhados abaixo.

"Construímos uma relação de confiança com os artistas e estamos honrados em poder trazer o System Of A Down de volta. Muitos fãs brasileiros nunca viram a banda ao vivo devido à longa pausa nas apresentações", comentou Pepeu Correa, CEO da 30e, empresa que está trazendo a turnê.

"Poder oferecer essa oportunidade, que é um marco global, nos anima."

Ingressos de System of a Down em Curitiba

Arquibancada - R$ 197,50 (meia-entrada legal) | R$ 395,00 (inteira)



Cadeira Social Superior - R$ 247,50 (meia-entrada legal) | R$ 495,00 (inteira)



Pista - R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 595,00 (inteira)



Cadeira Social Inferior - R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 695,00 (inteira)



Cadeiras Mauá - R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 695,00 (inteira)



Pista Premium - R$ 547,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.095,00 (inteira)



Hot Seat - Cadeiras Mauá - R$ 847,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.195,00 (inteira)



Pacote Vip - R$ 1.337,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.885,00 (inteira)

Data: 6 de maio de 2025

Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira

Horário de abertura da casa: 16h

Ingressos de System of a Down no Rio de Janeiro

Cadeira Superior- R$ 247,50 (meia-entrada legal) | R$ 495,00 (inteira)



Cadeira Sul - R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 595,00 (inteira)



Pista - R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 595,00 (inteira)



Cadeira Inferior Leste e Oeste - R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 695,00 (inteira)

Pista Premium - R$ 547,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.095,00 (inteira)



Hot Seat - Leste e Oeste - R$ 847,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.195,00 (inteira)



Pacote Vip - R$ 1.337,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.885,00 (inteira)

Data: 8 de maio de 2025

Local: Estádio Nilton Santos (Engenhão)

Horário de abertura da casa: 16h

Ingressos de System of a Down em São Paulo

Cadeira Superior - R$ 247,50 (meia-entrada legal) | R$ 495,00 (inteira)



Pista - R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 595,00 (inteira)



Cadeira Inferior - R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 695,00 (inteira)



Pista Premium - R$ 547,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.095,00 (inteira)



Hot Seat - Leste e Oeste - R$ 847,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.195,00 (inteira)



Pacote Vip - R$ 1.337,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.885,00 (inteira)

Data: 10 de maio de 2025

Local: Allianz Parque

Confira as datas da turnê sul-americana do System of a Down