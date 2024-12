Show de Roberto Carlos: Caravanas terão acesso especial; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Prefeitura recomenda o cadastro no Conecta Recife e estacionamento no Geraldão para evitar transtornos na mobilidade do show de Roberto Carlos

O show de Roberto Carlos, que abre a Virada Recife 2025 na próxima quinta-feira (26), deverá atrair caravanas com fãs de outras cidades e estados, que não perderão a oportunidade de assistir a um show gratuito do “Rei”.

A Prefeitura do Recife montou uma organização de mobilidade, para evitar transtornos e engarrafamentos no dia da apresentação, a Prefeitura do Recife montou um esquema especial de mobilidade.

Os ônibus que trarão as caravanas precisarão se cadastrar no aplicativo Conecta Recife e se dirigir ao Ginásio Geraldão, na Imbiribeira, onde ficarão estacionados.

Os veículos não poderão estacionar nem deixar os passageiros nas proximidades da arena onde acontece a apresentação.

De lá, as pessoas terão transporte de ônibus até o local do show. O Expresso Réveillon do Geraldão funcionará no dia 26, das 16h até as 2h da madrugada, exclusivamente para as caravanas.

Para se cadastrar, os responsáveis pelos ônibus devem baixar o aplicativo Conecta Recife e acessar o link “Caravana Roberto Carlos”, que fica na área de “Destaques” do app.

Outra opção é usar o site do Conecta Recife. Devem ser fornecidas informações como número da CNH, nome do motorista e da empresa, placa, origem e quantidade de pessoas.

“O estacionamento é gratuito e terá vagas para até 150 ônibus de caravanas, com posto da Guarda Municipal e equipe de plantão da Secretaria de Turismo e Lazer para receber as pessoas e organizar o trânsito”, explica o chefe do Centro de Operações do Recife (COP), Anderson Soares, responsável pela coordenação geral dos serviços municipais na Virada Recife 2025.

As pulseiras custam R$ 15 pela ida e volta no ônibus expressos do Geraldão até o Pina.

O que pode ou não levar

Apenas na apresentação de Roberto Carlos, será excepcionalmente permitida a entrada de cadeiras (de plástico e de praia) na área do show, para atender com mais conforto o perfil esperado do público. A medida não vale para os demais dias, quando o público estará todo em pé.

“Durante todo o período de shows, será proibida a entrada de coolers no local das apresentações. A vedação atende a uma recomendação da Polícia Militar, segundo a qual os equipamentos podem ser utilizados como armas em eventuais brigas. Bolsas térmicas estão liberadas. E o mais importante: qualquer recipiente de vidro estará proibido e será apreendido na entrada”, acrescenta Anderson.

Também estão proibidos entrar no espaço:

Ombrelones;

toldos;

cercados;

quaisquer outros equipamentos que denotem instalação ou demarcação

Fogos de artifício

Por estar localizados dentro do perímetro da festa, os quiosques 1, 2 e 3 da orla não funcionarão nos dias de shows.

“A recomendação é que as pessoas residentes no Recife e Região Metropolitana evitem chegar ao Pina em veículos particulares, dando preferência ao transporte por aplicativos, táxis e ao Expresso Réveillon, que funcionará nos shoppings RioMar, Recife e Tacaruna.

No Expresso, os motoristas podem deixar os carros nos shoppings e pagar R$ 15 pela pulseira de ida e volta, indo de ônibus até o local dos shows”, orienta o chefe do COP. Os pagamentos poderão ser realizados através de PIX, cartão de débito e cartão de crédito. Cada shopping poderá cobrar a tarifa de estacionamento.