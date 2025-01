Programação de férias: Instituto Ricardo Brennand promove oficinas para crianças e adolescentes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As oficinas são para o público de 3 a 12 anos e vão até o final de janeiro com atividades culturais e educativas baseadas na arte e na história

Até o final de janeiro, o Instituto Ricardo Brennand oferece oficinas para crianças e adolescentes de 3 a 12 anos.

As atividades, que ocorrerão diariamente das 14h às 17h, integram a programação anual do centro cultural e buscam proporcionar experiências artísticas e educativas para o público infantojuvenil.

As oficinas serão realizadas em diferentes dias da semana e abordam temas diversos, sempre com base no acervo do Instituto, incluindo a exposição "Pancetti: o mar quando quebra na praia…".

Os participantes terão a oportunidade de experimentar atividades como:

Desenho;

Pintura;

Colagem;

Modelagem em argila.

Todas com foco no desenvolvimento da criatividade e na vivência artística.

Programação

Oficina “Areias do Litoral”

Nas terças, os participantes podem explorar texturas e cores do litoral brasileiro através da criação de composições com areia colorida, inspiradas nas paisagens retratadas por Pancetti.

“Seres Marinhos Imaginários”

A oficina acontece nas quartas-feiras e utilizando argila e elementos naturais, os participantes poderão criar representações de seres marinhos imaginários, com base nas referências da exposição de Pancetti.

"Autorretratos"

A oficina oferece a oportunidade de os participantes criarem um autorretrato inspirado nas obras de Pancetti, com a escolha entre pintura ou modelagem em argila. Acontece nas quintas-feiras.

"Natureza Morta"

A oficina acontece nas sextas-feiras. Utilizando técnicas de pintura ou modelagem com argila, os participantes poderão reproduzir naturezas mortas, um estilo presente nas obras de Pancetti.

“Texturas Marítimas com Carimbo”

Nos sábados, a oficina propõe a criação de composições artísticas com carimbos e materiais naturais, com foco nas texturas e movimentos do mar, elementos frequentes nas obras do pintor.

“Cores de Pancetti: Desenho e Colagem"

Aos domingos, através do uso de papéis coloridos, os participantes poderão criar cenas e paisagens inspiradas na paleta de cores utilizada por Pancetti em suas obras.

Como participar?

As inscrições para as oficinas podem ser feitas diretamente na recepção do Instituto, na Alameda Antônio Brennand, Várzea, onde ocorrerá a programação. Os ingressos custam R$ 25,00 por oficina.

