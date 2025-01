Placas que contam histórias de ruas e personalidades viram roteiro turístico no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Azulejos que contam histórias da cidade farão parte dos roteiros do 'Olha, Recife!', em uma parceria da Secretaria de Turismo com o Recentro

Nomes de ruas conseguem revelar bastante da história de um lugar. Ainda no começo do século passado, o jovem adulto Gilberto Freyre usou a imprensa para criticar a mudança de nomes de ruas para homenagear autoridades da época, o que representava um apagamento em nome do ego de alguns.

Tempos depois, o Instituto Arqueológico Histórico Geográfico de Pernambuco (IAHGP) passou a reconhecer a importância dos nomes das vias e combater algumas tentativas de mudança.

Mosaico de azulejo do projeto História nas Paredes do Instituto Arqueológico Histórico Geográfico de Pernambuco com a Prefeitura do Recife - IAHGP/ARQUIVO

Na década passada, o Instituto realizou uma interessante iniciativa com a Prefeitura do Recife, chamada "A História nas Paredes". Desde as ruas e avenidas mais visadas até algumas mais esquecidas ganharam belas placas de azulejo explicando o motivo do nome da rua ou Avenida.

Agora, essas placas farão parte dos roteiros do Olha, Recife, projeto da Secretaria de Turismo e Lazer em parceria com o Gabinete do Centro do Recife (Recentro).

Roteiro

O pontapé à iniciativa foi dado com a inauguração da placa de número 300, que fica na Praça Ascenso Ferreira, no Bairro do Recife, ao lado do restaurante "O Poeta". A solenidade ocorreu nesta quinta-feira (30).

A região central do Recife conta com outros 54 mosaicos de azulejos, a exemplo das ruas da Imperatriz, do Hospício, da Guia, da Concórdia, da Avenida Manoel Borba, do Gabinete Português de Leitura, entre tantas outras.

O roteiro irá abarcar justamente essas placas da área. "Poder criar um roteiro turístico para apresentá-las é excelente para a preservação da nossa história”, comentou a chefe do Gabinete do Centro, Ana Paula Vilaça.

História nas Paredes

O "História nas Paredes" começou há nove anos, inspirado em históricas que existem nas ruas de Portugal. A primeira rua a receber uma placa com história foi a Rua do Imperador.

"A criação do roteiro pela Prefeitura do Recife é um reconhecimento desta ação tão bonita que a gente vem desenvolvendo para dar à sociedade um pouco de conhecimento sobre a nossa cidade e sobre o nosso passado histórico", diz Silvio Amorim, vice-presidente e gestor do IAHGP e idealizador do projeto.