Professores e estudantes protestam por falta de ar-condicionado em escola estadual de Pernambuco

Na manhã desta sexta-feira (21), estudantes e professores da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Professor Cândido Duarte, localizada no bairro de Apipucos, no Recife, realizaram um protesto devido ao calor enfrentado na unidade de ensino, que não possui climatização adequada nas salas de aula.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe), presente na manifestação, os aparelhos de ar-condicionado já foram comprados, mas a instalação da subestação de eletricidade ainda não foi concluída, impedindo o funcionamento dos equipamentos.

“Esta é uma demanda urgente, emergencial. Não é possível que uma única sala de aula permaneça sem climatização. São os filhos da classe trabalhadora que estão estudando, é mais de 60% da juventude de Pernambuco que estuda na escola pública. Eu sempre digo: defenda a escola pública, pois a maioria da juventude de Pernambuco está dentro delas”, destaca Ivete Caetano, presidenta do Sintepe.

Além disso, a comunidade escolar também reclama da obra da quadra esportiva, que já se arrasta há mais de um ano e meio sem conclusão. A construção, iniciada em dezembro de 2022, passou por troca de empresa responsável, mas ainda não foi finalizada.

Resposta da SEE-PE

A coluna Enem e Educação entrou em contato com a Secretaria de Educação do Estado (SEE-PE), que, por meio de nota, informou que o processo licitatório para a construção de subestações nas escolas públicas estaduais está em fase de análise técnica e comercial das empresas vencedoras do certame.

"Estima-se que, até o fim de março, os contratos sejam assinados, com previsão de conclusão de seis meses após a emissão das ordens de serviço", disse a pasta.

Sobre a conclusão da quadra da Erem Professor Cândido Duarte, a SEE-PE explicou que a ordem de serviço foi dada em 24 de janeiro de 2025, com prazo de finalização de 180 dias.

"O contrato com a empresa anteriormente responsável pela obra foi rescindido devido ao descumprimento dos termos contratuais, seguindo os trâmites legais para a contratação de uma nova empresa e conclusão do serviço.

