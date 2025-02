Resumo das Novelas, 05/02: Elisa retorna ao colégio depois de uma aventura, em A Caverna Encantada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Esta quarta-feira garante uma série de tensões e descobertas nos capítulos das novelas da TV aberta. Confira o resumo abaixo:

SBT/TV JORNAL

(14h15) Quando Me Apaixono



Augusto ouve quando Marina diz que espera um filho de Jerônimo. Roberta não aprova que Renata se reconcilie com Jerônimo pois é noiva de Augusto. Gonçalo conta a Matias, Honório e Constanza que Roberta e Renata estão vivendo com Regina. Inês diz a Regina que Renata parece mais sua filha que Roberta. Marina diz ao padre que não se arrepende de ter se apaixonado por Jerônimo.

Adriana conta a Renata que está saindo com Matias. Josefina, que é fugitiva, entra em contato com Roberta pela internet e ouve quando Regina presenteia a filha com uma medalha. Josefina diz a Roberta que matou Rafael por que ela planejava fugir com ele. Josefina também atacou Constanza, que assim como Matias, tem certeza que Roberta não é filha de Regina.

Carlos informa Jerônimo que o Dr. Álvaro se transferido de presídio para garantir sua integridade. Renata se encontra com Augusto e ele, mais uma vez, diz que a ama. Renata desconversa quando Augusto diz que a ama. Depois ele procura Roberta e decide contar a Renata que Marina espera um filho de Jerônimo.

Renata acredita que Jerônimo ainda não saiba da gravidez de Marina, mas Augusto trata de convencê-la de que é mais uma das mentiras de Jerônimo. Josefina liga para Roberta e diz à filha que nem pense em traí-la.

Roberta senta nojo de si mesma por ser tão parecida com a mãe, mas mesmo assim conta em detalhes tudo que está acontecendo na casa de Regina e promete que não permitirá que Renata lhe roube o amor de Regina.

(21h05) A Caverna Encantada



Gabriel se emociona com o carinho dos alunos; Felipe chora por não compreender a morte. Betina e Cristina se demitem do pet shop. Norma consegue aprovação do promotor de justiça para que Shirley e Wanda tenham os cargos de detetives cassados e deixa o documento na porta delas.

Elisa retorna ao colégio depois de uma aventura. Goma inicia um novo empreendimento, o Lolimóvel, uma loja ambulante, que se instala na mesma área da Tenditudo, loja móvel de Fafá.

RECORD

Gênesis



Não Haverá exibição do capítulo devido ao jogo entre Santos x Botafogo (SP) pelo Campeonato Paulista de Futebol.

REDE GLOBO

(18h25) Garota do Momento



Beatriz é selecionada para a nova fase do concurso de garota-propaganda. Celeste e Eugênia notam o ciúme de Bia ao ver Ronaldo com Flora/Isabel. Flora/Isabel é anunciada como quarta integrante da seleção. Bia acredita que Ronaldo tenha adulterado o concurso. Clarice passa mal.

Maristela comenta com Zélia que Flora precisa deixar a cidade. Lígia desabafa com Celeste. Teresa aconselha Clarice a procurar outro médico. Raimundo ordena que Beto e Ronaldo se afastem do processo de seleção da nova garota-propaganda da Malte 28. Juliano pede que Bia o ajude a afastar Beatriz do concurso.

(19h40) Volta Por Cima



Violeta aceita o pedido de casamento de Osmar. Belisa implora que Joyce não revele seu segredo. Rodolfo marca uma reunião com os membros da cúpula, sem avisar a Gerson. Jin começa a morar na casa de Tereza e Jayme. Cida convida Madalena para uma roda de jongo.

Gerson consegue o apoio dos membros da cúpula, e Rodolfo se irrita. Violeta manda Jô levar Chico para fazer uma cobrança. Jão comenta com Neuza sobre a palestra que fará na convenção em que representará sua empresa. Matias troca olhares com Madalena. Osmar flagra Marco e Violeta em sua casa.

(21h20) Mania de Você



Rodhes faz descobertas sobre Filipa e sua mãe. Daniel se sente culpado por causa de Cristiano. Viola se emociona ao ver o filho de Rudá. Michele demonstra preocupação com Cristiano.

Ísis fica furiosa com Tomás ao saber que o filho pediu a Berta para retirá-los do testamento. Cristiano pede emprego para Gael. Michele manda Daniel demiti-la. Mavi consegue descobrir informações que ajudam na investigação de Luma.