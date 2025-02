Desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro começam nesta sexta (28); confira ordem de apresentação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O carnaval no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, começa oficialmente nesta sexta-feira (28), com os desfiles das escolas de samba da Série Ouro.

A partir de domingo (2), desfilam as escolas do Grupo Especial, que neste ano se apresentam em 3 dias, até a terça-feira (3). No dia 7 de março, desfilam as escolas mirins e, no dia 8, encerrando a programação, as escolas campeãs do Carnaval 2025.

Ordem das escolas de samba 2025

A programação nesta sexta começa com os desfiles das escolas:

Botafogo

Arranco

Inocentes

Unidos da Ponte

Estácio de Sá

União de Maricá

Em cima da hora

União da Ilha

No sábado (1º), desfilam:

Tradição

Acari

Vigário

Unidos de Bangu

Porto da Pedra

São Clemente

Niterói

Império Serrano

Os desfiles começam às 21h.

As 16 agremiações da Série Ouro, principal grupo de acesso do carnaval carioca, competem por uma vaga no grupo de elite no carnaval de 2026, para desfilar entre as escolas do Grupo Especial.

Grupo Especial

A partir de domingo, o Sambódromo é tomado pelos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, a partir das 22h.

No domingo, desfilam:

Unidos de Padre Miguel

Imperatriz Leopoldinense

Unidos do Viradouro Estação Primeira de Mangueira

Na segunda-feira (3), segundo dia de desfile, a ordem de apresentação das escolas é a seguinte:

Unidos da Tijuca

Beija Flor de Nilópolis,

Acadêmicos do Salgueiro

Vila Isabel

Na terça-feira (4), último dia, vão se apresentar:

Mocidade Independente de Padre Miguel

Paraíso do Tuiuti

Acadêmicos do Grande Rio

Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela

Neste ano, a maior parte das escolas levará para a avenida temas ligados à negritude e personalidades negras. A estimativa é que o Sambódromo receba 120 mil pessoas por dia ao longo dos dias de desfiles.

Quem for à Sapucaí deve estar atento às regras

Crianças e adolescentes até 16 anos devem estar acompanhados de um responsável;

É proibido levar isopores, garrafas de vidro, sacolas, armas, objetos cortantes, sinalizadores e fogos de artifício;

É permitido levar até dois vasilhames plásticos de 500 ml com bebida (água, suco, refrigerante ou cerveja) e até dois itens de alimentação (fruta, salgado ou sanduíche).

