Escolas de Samba de São Paulo desfilam nesta sexta (28) e sábado (1º); confira ordem

Confira a ordem dos desfiles das escolas de samba de São Paulo que acontecem no Sambódromo do Anhembi, entre 28 de fevereiro e 1º de março

O Sambódromo do Anhembi se prepara para receber as escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo nesta sexta-feira (28 ) e sábado (1º). Cada escola tem entre 55 e 65 minutos para exibir sua performance, conforme o sorteio realizado pela Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (LigaSP).

A primeira noite de desfiles começa pontualmente às 23h, com a Colorado do Brás, seguida da Barroca Zona Sul logo após à 00h05.

As escolas de samba que irão se apresentar nesta sexta-feira têm suas apresentações programadas para intervalos de cerca de uma hora, com o desfile da Camisa Verde e Branco encerrando a noite às 5h30.

Ordem do desfile das escolas de samba de São Paulo

Sexta-feira

23h00: Colorado do Brás



00h05: Barroca Zona Sul



01h10: Dragões da Real



02h15: Mancha Verde



03h20: Acadêmicos do Tatuapé



04h25: Rosas de Ouro



05h30: Camisa Verde e Branco

Sábado

A programação do sábado começa mais cedo, com a Águia de Ouro sendo a primeira a entrar na avenida às 22h30.

A sequência de apresentações segue até a madrugada de domingo, com a tradicional escola Vai-Vai encerrando a segunda noite, prevista para começar sua apresentação às 5h00.

22h30: Águia de Ouro



23h35: Império de Casa Verde



00h40: Mocidade Alegre



01h45: Gaviões da Fiel



02h50: Acadêmicos do Tucuruvi



03h55: Estrela do Terceiro Milênio



05h00: Vai-Vai

