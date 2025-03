Homem da Meia-Noite homenageia Getúlio Cavalcanti, blocos líricos e inova ao iluminar traje com LED

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com informações de Raldney Alves, da Rádio Jornal

O calunga apareceu. À meia-noite em ponto, depois do soar dos clarins, o Homem da Meia-Noite atravessou o portão da sede do clube, na estrada do Bonsucesso, em Olinda, e foi recebido por uma multidão que esperava ansiosa para ver o traje do 93º desfile.

Após mais de um ano de mistério, o calunga surgiu na madrugada deste domingo (2) trajando um fraque predominantemente branco com golas e botões verdes, uma gravata borboleta igualmente verde com detalhes prateados e uma cartola também verde com uma pluma da mesma cor.

Um detalhe especial deixou o calunga ainda mais moderno: luzes de LED iluminavam as golas e os punhos do traje.

Traje do Homem da Meia-Noite tem iluminação em LED que acende as golas e os punhos - Divulgação/Homem da Meia-Noite

Nas costas, a casaca exibe um flabelo que simboliza os homenageados deste ano, os blocos líricos. Na figura, há a letra do frevo "O Bom Sebastião", do também homenageado Getúlio Cavalcanti. Na parte da frente, ele ostenta um relógio de bolso.

Depois de ser recepcionado por uma chuva de papel picado e de ter reverenciado o público, como tradicional e elegantemente faz, o calunga iniciou o desfile pelas ruas do bairro do Bonsucesso às 0h03, ao som do canto "Lá vem o Homem da Meia-Noite".

Acompanhado de uma orquestra de frevo, de passistas e milhares de foliões, o Homem da Meia-Noite seguiu pelas ruas reverenciando os vizinhos e o público que acompanhou o trajeto. Nas duas últimas edições, a organização afirma que o bloco arrastou 400 mil pessoas.

Traje do Homem da Meia-Noite tem letra de frevo de Getúlio Cavalcanti - Divulgação/Homem da Meia-Noite

Traje do Homem da Meia-Noite

A roupa do Homem da Meia-Noite deste ano foi confeccionada pelos carnavalescos Cid Cavalcanti, do bloco lírico O Bonde, e Josué Francisco, do bloco lírico Cordas e Retalhos.

Segundo eles, a ideia do traje é humanizar o calunga e resgatar os antigos carnavais, mas ao mesmo tempo ressaltar a elegância e o charme do personagem.

"O traje resgata todo o carisma e a sensualidade do Homem, porque ele já é um galanteador, mas quem veste uma roupa elegante fica muito mais sedutor. É exatamente isso que queremos, não só trazer o lirismo, mas a magia e o charme", disse Josué à TV Globo.

O desfile do Homem da Meia-Noite 2025 - Divulgação/Homem da Meia-Noite

Tema do Homem da Meia-Noite 2025

O tema do Homem da Meia-Noite 2025 é o frevo "O Bom Sebastião", uma celebração da nostalgia, do lirismo e da poesia dos carnavais de outrora.

Compositor da canção e um dos homenageados do bloco neste ano, o músico Getúlio Cavalcanti acompanhou a revelação do calunga na sede do bloco, ao lado da filha e da neta, e se apresentou no local acompanhado dos cinco blocos líricos também homenageados.

"O sentimento é notar que foi dada a oportunidade do lirismo do nossos carnaval ser apresentado pelas ladeiras de Olinda, tendo como cicerone o Homem da Meia-Noite", declarou Getúlio.

Além do artista, o bloco também homenageou o coral Edgar Moraes, o Bloco da Saudade, o Bloco das Flores, o Bloco Batutas de São José e o Bloco Flor da Lira, que também acompanharam a saída do cortejo.

"O Homem da Meia-Noite é cultura viva. Nós pulsamos cultura e a cultura é ilimitada", disse o presidente do bloco, Adilson Correia.

Segurança

Mais de 400 policiais acompanharam o cortejo do Homem da Meia-Noite, que também contou com vários totens com câmeras de segurança durante todo o percurso. Logo após a saída do bloco, os militares precisaram conter uma confusão que ocorreu em frente à sede.

O esquema de segurança também contou com monitoramento por drones e patrulhamento aéreo, com dois helicópteros.

A prefeita de Olinda, Mirella Almeida, acompanhou o bloco ao lado do vice-prefeito, Chiquinho, e disse que o calunga leva Olinda para o mundo.

"Ele traz a tradição das maiores agremiações da nossa cidade com uma inovação todo os anos, que é a misteriosa roupa. O Homem da Meia-Noite potencializa o folião, o passista, o músico, o carregador do boneco, todo mundo que faz parte dessa história. O poder público tem que estar ao lado", disse a gestora.

O Homem da Meia-Noite saiu da estrada do Bonsucesso e circulou por importantes pontos do sítio histórico de Olinda, como o largo do Amparo, os Quatro Cantos, a prefeitura, o largo de Guadalupe, até chegar na sede do Cariri Olindense, onde o calunga entregou as chaves que abrem o carnaval da cidade.