MC pernambucana Bione é destaque no Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel

A MC pernambucana Bione foi uma das artistas convidadas para o quadro "Show de Calouros" do Programa Silvio Santos, do SBT. Apresentado por Patrícia Abravanel, a edição foi ao ar no último domingo (09).

A cantora de 21 anos falou um pouco sobre sua história e apresentou uma rima inédita que conquistou a plateia e jurados, além de muitos elogios da apresentadora.

"Ela chegou com atitude, ela escreveu a letra dela, ela é linda, ela é charmosa, ela se garante", comentou Patrícia.

Na composição que apresentou, Bione falou sobre a influência do rap no cotidiano de jovens da periferia e seu papel para denunciar desigualdades.

Visibilidade para o Nordeste

A cantora também aproveitou o espaço para falar sobre a importância do Nordeste ter mais visibilidade na cena musical brasileira e exaltou Pernambuco, sendo aplaudida de pé pelo auditório.

"Achei que você colocou muita emoção, muita verdade no seu show e eu tenho certeza que você vai se apresentar nos maiores palcos do mundo", avaliou a apresentadora.

"Eu vejo uma jovem do Nordeste, preta, com representatividade e que canta com ritmo o que escreve. São muitas coisas que mostram a tua verdade e o teu talento", pontuou o empresário e escritor best-seller, Joel Jota, que fez parte do júri ao lado de Felipeh Campos, Helen Ganzarolli, Aretuza Lovi, Thayse Teixeira e Xaropinho.

Sobre a artista

Imagem da MC pernambucana Bione no Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel, do SBT - @gabrielcardosofoto

Cantora, compositora, atriz e poetisa, Bione iniciou sua carreira musical em 2019 com a mixtape "Sai da Frente". Imersa na poesia de slam, aos 13 anos, já recitava em batalhas de rua e representou Pernambuco no Campeonato Nacional de Poesia Falada em São Paulo.

Aos 14, lançou o seu primeiro livro chamado "Furtiva". O primeiro álbum visual, "EGO", composto por 10 músicas autorais, chegou em 2022 e teve produção musical de DJ Big e direção artística da Aqualtune Produções.

O disco conta com as participações especiais de Mãe Beth de Oxum, Bixarte, Rayssa Dias, Iza Sabino, Preta Ana e Adelaide.