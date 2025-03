Horóscopo, 14/03: tente algo novo e arriscado pois o astral está a seu favor

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Sexta-feira

Áries

Sextou com energia para colocar tudo em dia, incluindo finanças. À tarde, parcerias brilham com maravilhosas vibes.

Relacionamentos e amizades estão protegidos e cheios de energia positiva. Momentos fantásticos a dois estão a caminho!

COR: CINZA

PALPITES: "56, 18, 47"

Touro

Inicie o dia fechando contatos no trabalho e encarando os desafios, a tarde pode exigir um esforço extra. Boas novas no trabalhos tendem a trazer bons resultados para o futuro.

Apesar da rotina à noite no romance, não se preocupe, às vezes é exatamente disso que precisamos!

COR: PRETO

PALPITES: 36, 09, 52"

Gêmeos

Sextou com ótimas energias para dar um up na sua carreira, Gêmeos! A tarde reserva uma explosão de criatividade e charme imbatível que irão te ajudar a lidar com pessoas.

E para completar, a sorte está ao seu lado. Que tal arriscar numa fezinha? Bom humor garantido na conquista e no romance!

COR: AMARELO-OURO

PALPITES: "39, 19, 21"

Câncer

A sexta-feira promete! Comunique-se, mergulhe nos estudos e aproveite o tempo com os amigos. À tarde, aja com responsabilidade para concluir tarefas não tão divertidas.

A noite é perfeita para uma limpeza em casa e um tempo mais íntimo com seu amor.

COR: AZUL-CLARO

PALPITES: 36, 38, 20"

Leão

Com Sol e Urano enviando vibes positivas para a sua vida profissional logo cedo, você pode ter boas novas. Sua habilidade para ganhar dinheiro fala mais alto pela manhã, mas pese os prós e contras de um projeto arriscado.

A Lua entra em Libra à tarde e é na conquista que seu jeito mais descolado e falante vai brilhar!

COR: AMARELO

PALPITES: "27, 36, 09"

Virgem

A cooperação com os colegas e os relacionamentos recebem boas energias de Sol e Urano logo cedo, então aproveite para resolver tudo.

Podem pintar atritos no serviço depois do almoço, mas logo a Lua se muda para Libra e promete as melhores vibes. Os assuntos do coração vão correr melhor durante o dia e o ciúme pode crescer mais tarde.

COR: VERDE

PALPITES: "04, 33, 31"

Libra

Sextou com foco e determinação! A tarde pode desafiar seu foco, mas confie, a Lua te fortalece para qualquer desafio.

Energia de sobra para diversão e romance! Aproveite momentos incríveis, seja paquerando ou com seu amado. Romantismo no ar!

COR: VIOLETA

PALPITES: "32, 23, 14"

Escorpião

Seus relacionamentos são fortalecidos e seu charme está em alta hoje! A colaboração flui facilmente. A tarde pode trazer um ritmo mais lento, por isso, é um bom momento para focar em tarefas mais isoladas.

Aproveite a leveza e o bom humor em seus momentos íntimos para fechar a sexta com chave de ouro!

COR: CREME

PALPITES: "60, 41, 33"

Sagitário

Sextou com energia total para resolver assuntos familiares e de casa! No trabalho, tente algo novo e arriscado pois o astral está a seu favor.

Amigos terão um papel importante na sua jornada e, à noite, prepare-se para a diversão garantida com boas companhias. Arrisque na conquista, pode ter boas surpresas!

COR: AZUL-TURQUESA

PALPITES: "23, 40, 22"

Capricórnio

Inicie a sexta-feira expandindo sua rede de contatos! A tarde pode lhe trazer desafios, mas o universo promete apoio.

Espere agitação e momentos alegres a dois. Encontre uma dose extra de energia na sua vida profissional mais tarde!

COR: VERDE-ESMERALDA

PALPITES: "24, 04, 42"

Aquário

Sexta-feira com vibes positivas nas finanças e boas novas para quem sonha com a casa própria! Sinais de mudança no trabalho e a intuição pode ser sua aliada.

Mais tarde, aproveite seu espírito de equipe fortalecido e a descontração no amor para melhorar sua energia e sintonia com quem ama.

COR: ROSA

PALPITES: "45, 27, 09"

Peixes

Sol e Urano animam os contatos logo cedo e você pode usar isso para dar uma alavancada nas tarefas, especialmente se precisa resolver algumas coisas fora do trabalho.

A Lua em Libra destaca seu lado mais sedutor e você tem tudo para arrasar na paixão