Exposição 'O Auto de Ariano', no RioMar Recife, se despede no domingo (23); confira ingressos

Após quatro meses, esta será a última oportunidade para conhecer a exposição - uma combinação de cenografia, tecnologia e elementos do escritor

A temporada recifense da exposição "O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso" chega ao final neste domingo (23), com funcionamento das 9h às 22h, de segunda ao sábado, e das 12h às 21h, no domingo.

Após quatro meses e milhares de visitas, essa será a última oportunidade de conhecer mais da história e da essência de um dos maiores escritores do Brasil, aclamado por o "Auto da Compadecida", entre outras obras.

Imagem da exposição "O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso", no RioMar Recife - ARNALDO CARVALHO/RIOMAR

Criação conjunta entre o espaço Luzzco e o historiador João Suassuna (neto mais velho de Ariano), a exposição traz uma combinação de cenografia, tecnologia e elementos como manuscritos, fotos raras, trechos de peças teatrais e vídeos.

Através de 13 ambientes, o visitante é conduzido para uma experiência pelos universos artístico e humano de Ariano.

"O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso" ainda traz outros nomes em sua ficha técnica, como Eric Tavares, diretor criativo que, com sua equipe, criou e produziu cada detalhe da rica cenografia que emociona o visitante.

Trilha sonora e sonorização, incluindo da sala de projeções, onde, entre riso e choro, o público vivencia histórias e grandes momentos de Ariano, têm a assinatura do Estúdio Muzak.

O patrocínio é do RioMar Recife, Banco do Nordeste, Grupo Parvi, Kroma Energia e Suassuna Fernandes Engenharia.

SERVIÇO

Exposição "O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso"

Onde: Espaço de Eventos – Piso L3, mesmo nível da Praça de Alimentação do RioMar Recife (Av. República do Líbano, 251, Pina – Recife)

Quando: das 9h às 22h de segunda ao sábado, e das 12h às 21h no domingo.

Ingressos:



Segunda a quinta: oferta especial de dois ingressos por R$ 49,90

Valores regulares: R$ 35 (meia), R$ 70 (inteira), R$ 175 (Combo Família)



Sexta a domingo: R$ 40 (meia), R$ 80 (inteira), R$ 200 (Combo Família)

* Crianças até 2 anos e 11 meses não pagam