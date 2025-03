Banda de tributo do Pink Floyd traz turnê "Wish You Were Here – 50 anos" ao Recife

Espetáculo será realizado no Teatro dos Guararapes no dia 4 de abril, a partir das 21h, recriando arranjos originais do álbum e experiências visuais

A banda tributo ATOM Pink Floyd retorna ao Recife no dia 4 de abril com a turnê Wish You Were Here – 50 Anos, em comemoração ao meio século de lançamento do icônico álbum do Pink Floyd. O espetáculo acontecerá às 21h, no Teatro dos Guararapes, em Olinda.

Lançado em 1975, Wish You Were Here é um dos discos mais marcantes da história do rock, explorando temas como ausência, perda e desconexão. A turnê busca recriar fielmente os arranjos originais do álbum, aliando a performance musical a uma experiência visual imersiva.

Os ingressos já estão disponíveis na bilheteria do Teatro dos Guararapes e no site Cecon Tickets.