'Experiência que vai além da arte', diz José Loreto sobre papel de Jesus em Nova Jerusalém

'Esse processo de transformação me dá mais gás, motivação e me deixa mais interessado em viver essa outra vida de Jesus', disse ator

O ator José Loreto está enfrentando o desafio de ter um contato mais profundo com as falas e os ensinamentos de Jesus, personalidade histórica que ele considera como "a figura mais destacada do planeta".

Ele interpretará o protagonista da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, realizada no Agreste pernambucano, a 180km do Recife, durante o período da Semana Santa. As apresentações ocorrem de 12 a 20 de abril.

"É uma experiência que vai além da arte personificar esse Jesus, esse personagem tão mundial, tão importante. Estou muito feliz em fazer esse personagem. Estou lidando com muita leitura e muita pesquisa para fazer o melhor possível esse grande personagem", disse.

Durante a gravação dos filmes promocionais do espetáculo, Loreto comentou sobre o impacto do processo de caracterização "Esse processo de transformação me dá mais gás, me dá mais motivação, me deixa mais interessado em viver essa outra vida de Jesus. É muito bom poder se transformar. A gente consegue ter mais empatia, inclusive consigo entender mais de perto a história de Jesus. Está sendo muito tocante", afirmou.

'História que independe de religião'

Ator Allan Souza Lima fará o papel de Jesus na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém de 2024 - KIKE TAVARES/DIVULGAÇÃO

Outros artistas que participaram da encenação relataram ter sido impactados pelas mensagens presentes no enredo da peça.

Na temporada passada, o ator Allan Souza Lima comentou sobre sua experiência. "É uma história que mexe com a fé de muita gente e também tem mexido comigo. Depois de 14 anos, voltei a rezar. Não sei onde isso vai me levar, mas sinto que estou em um novo processo", disse em entrevista coletiva.

Gabriel Braga Nunes, que interpretou Jesus em 2022, também destacou o impacto do papel. "Estudar esse personagem tem sido importante para mim. O texto do Sermão da Montanha trouxe reflexões significativas para minha vida", afirmou.

Para ele, a peça vai além da religião. "Estamos falando sobre o bem, sobre ética, sobre comportamento. A ideia de retribuir o mal com o bem é transformadora. Se conseguirmos aplicar isso, podemos mudar o rumo das coisas", completou.

'Experiência que transcende o palco'

Imagem da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, realizada no Brejo da Madre de Deus, em Pernambuco - DIVULGAÇÃO

Segundo Robinson Pacheco, presidente da Sociedade Teatral de Fazenda Nova, realizadora do evento, a encenação da Paixão de Cristo tem como principal objetivo o entretenimento.

"A peça aborda uma temática religiosa, mas não tem como foco a religião. Tanto é que a maior parte do público, cerca de 70%, vê a Paixão como entretenimento, enquanto 30% assistem por motivos religiosos", afirma.

Ele destaca ainda que todas as falas atribuídas a Jesus na encenação seguem fielmente o que está registrado na Bíblia, um critério adotado por Plínio Pacheco, idealizador e autor do texto da peça.

Ao longo dos anos, o espetáculo tem atraído diferentes perfis de público, combinando elementos artísticos e históricos que marcam sua tradição.

Ingressos

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.novajerusalem.com.br em até 12 parcelas no cartão.