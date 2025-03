Invasão da sede de companhia teatral expõe vulnerabilidade de espaços culturais no Centro do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A sede da companhia e escola de teatro Cênicas Cia de Repertório, localizada no Bairro do Recife, foi arrombada e saqueada durante o período de recesso do Carnaval. O espaço, que tem 20 anos de atuação, foi totalmente revirado, com um prejuízo avaliado em cerca de R$ 30 mil.

Entre os materiais roubados, estão itens de produção e realização de espetáculos, como caixas e mesa de som, mesa de iluminação, canhões de luz, materiais de figurino e cenário, condensadores de ar-condicionado, além de fios e cabos.

A companhia agora faz uma vaquinha (apoia.se/cenicascia) para comprar novos equipamentos e aumentar a segurança do espaço, com meta de R$ 30 mil. Qualquer valor é aceito.

O episódio expõe que a falta de segurança do Centro do Recife também vulnerabiliza os espaços culturais públicos ou privados - mesmo que em um bairro de grande fluxo turístico, que é o Bairro do Recife.

'Arte precisa ser preservada'

Imagem da fachada de edifício que abriga sede da Companhia e escola de teatro Cênicas Cia de Repertório

Antônio Rodrigues, administrador do espaço, conta que os suspeitos já rondavam a rua e depredaram calçadas para roubar fios, chegando a acabar com a energia do poste que fica em frente ao espaço.

"À luz do dia, eles quebravam as pedras portuguesas e arrancavam os fios. Depois, eles depredaram também o poste entre ao nosso espaço, deixando nossa fachada sem luz. Tiraram as canaletas do poste, como também os fios. Também invadiram o segundo andar do prédio ao lado do nosso, que foi quando tiveram acesso ao nosso", relatou o fundador da companhia.

"O Governo [de Pernambuco] e a Prefeitura [do Recife] não podem fechar os olhos para essa injustiça! A arte precisa ser preservada, e os que fazem dela a sua vida, também. Mas, infelizmente, o Cênicas não é o único a sofrer – o Centro do Recife está em colapso! A insegurança tomou conta de um dos bairros mais importantes para a cidade e para nossa cultura", diz um texto assinado pelos administradores da conta do Espaço Cênicas no Instagram.

Falta de segurança afeta espaços culturais

Em 9 de fevereiro deste ano, foram furtadas duas tampas de metal das cisternas do Teatro de Santa Isabel, em Santo Antônio. Também foi percebida uma tentativa de furto do banner que fica ao lado da bilheteria, pois as suas presilhas estavam desatadas. A proteção do teatro foi reforçada com agentes da Guarda Municipal.

Nos últimos anos, o grupo teatral Magiluth também teve prejuízos financeiros pela insegurança, com furto de instrumentos musicais, figurinos, cabeamento de luz e som. Os equipamentos estavam guardados no Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (MAMAM), na Boa Vista, que estava sediado no "Apenas o Fim do Mundo", em setembro de 2023.

O MAMAM, que é gerido pela Prefeitura do Recife, fica em um casarão do século 19 na Rua da Aurora. Neste caso, o grupo foi ressarcido pela Prefeitura. Contudo, o episódio mostrou como até espaços públicos estão vulneráveis.

Teatro Valdemar de Oliveira, um caso extremo

A situação do imóvel é desesperadora. Totalmente destruído - SEVERINO SOARES/JC IMAGEM

O problema é ainda mais crítico para os espaços privados, que enfrentam custos elevados com segurança. Um exemplo extremo é o Teatro Valdemar de Oliveira, na Boa Vista.

Desde 2019, o teatro sofreu invasões frequentes, com roubo de telhas, fios de cobre e poltronas. Apesar da instalação de segurança eletrônica, os equipamentos foram sistematicamente depredados.

Como medida, um piano de cauda foi enviado ao Conservatório Pernambucano de Música, por intermédio da Fundarpe, órgão do Governo do Estado.

A situação se agravou a tal ponto que, em fevereiro de 2024, um incêndio atingiu o local. Atualmente, o espaço abriga pessoas em situação de rua e dependentes químicos que frequentam a Praça Oswaldo Cruz, na Boa Vista.

O Teatro Amadores de Pernambuco (TAP), responsável pelo espaço, reitera o desejo de recuperar o teatro, mas ainda não apresenta uma solução viável. O pedido de tombamento do imóvel está em análise na Fundarpe e chegou ao Ministério Público, com o TAP se opondo à medida.

Segurança

Sobre os espaços geridos pela Prefeitura, a Secretaria de Cultura e a Fundação de Cultura Cidade do Recife informam que "reforços na Guarda Municipal são sistematicamente articulados para salvaguarda dos espaços culturais de nossa responsabilidade".

A reportagem também entrou em contato com a comunicação da Polícia Militar de Pernambuco para informações sobre policiamento nas áreas centrais onde ficam o Espaço Cênicas e o Teatro Valdemar de Oliveira, mas não obteve respostas até a publicação desta matéria.