Lotofácil 3149; veja resultado do concurso de hoje (08/07)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A loteria da Caixa, que carrega no nome sua principal característica, ganha nova edição nesta segunda-feira; confira os números do concurso 3149

Serão sorteadas hoje (08), a partir das 20h, as quinze dezenas do concurso 3149 da Lotofácil.

A edição passada, realizada no último final de semana, teve dois vencedores e, portanto, o prêmio não acumulou.

Devido a isso, a premiação da Lotofácil de hoje está estimada em R$ 1.7M.

Para realizar um jogo, os apostadores podem acessar a Loteria Online da Caixa, ou ir até uma lotérica física.

Resultado da Lotofácil desta segunda-feira (08/07)

12-11-05-21-14-08-03-15-19-20-23-09-06-17-01.

A Lotofácil 3149 pode ser acompanhada ao vivo pelo canal da Caixa no Youtube, ou pelo Facebook das Loterias Caixa.

A Caixa transmite o sorteio ao vivo a partir das 20h, no horário de Brasília.

Em quais dias tem Lotofácil?

As edições regulares dessa loteria são realizadas semanalmente, de segunda a sábado, a partir das 20h.

Chama no Zap! Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRAR NO CANAL DO WHATSAPP

Edição especial

A Caixa também promove anualmente uma edição especial para esta loteria: a Lotofácil da Independência.

O concurso é sempre realizado próximo à data do 7 de Setembro (Dia da Independência do Brasil).

Em 2023, a Lotofácil da Independência teve a maior premiação de sua história. Na oportunidade, 65 vencedores dividiram o prêmio de R$ 195 milhões.

Como funciona a Lotofácil?

Com a cartela da loteria em mãos, os jogadores devem escolher de 15 a 20 dezenas para apostar, dentre as 25 disponíveis no volante.

Devido a boa quantidade de números que podem ser marcados, em relação ao total de números disponíveis, a Lotofácil é uma das melhores loterias em questões probabilísticas.

No final de cada edição, a Caixa sorteia 15 dezenas premiadas.

Quem tiver marcado todas elas, ganha o melhor prêmio da noite.

Aqueles que acertarem entre 11 e 14, também têm direito a premiações.

A aposta simples dessa loteria custa R$ 3,00 e permite a escolha de 15 dezenas para tentar a sorte.

LEIA MAIS: Lotofácil: descubra como funciona, como jogar e divisão do prêmio

Como são muitos números, a Caixa coloca à disposição dos apostadores o modo de jogo Surpresinha.

Optando por esta opção, a própria lotérica seleciona aleatoriamente as dezenas a serem apostadas.

Ela é bastante útil quando o apostador não tem muito tempo, ou está indeciso quanto aos números a serem escolhidos.

Já para os mais decididos, pode cair muito bem jogar com a Teimosinha!

Aos que jogam sempre nas mesmas dezenas, jogar na Teimosinha deve facilitar sua vida, pois nela, é possível jogar com os mesmos números nos próximos concursos.

LEIA MAIS: Surpresinhas e Teimosinhas: veja como funcionam esses modos de jogo

Resultado da Lotofácil anterior

O concurso 3148, realizado no último sábado (06), teve dois vencedores. Os números sorteados foram:

01-02-05-07-08-09-10-12-16-19-21-22-23-24-25.

LOTOFÁCIL: aprenda a JOGAR e as chances de GANHAR na loteria