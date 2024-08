Quando vai ser a Lotofácil da Independência 2024? Confira a data

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Lotofácil é uma das poucas loterias da Caixa que possuem edições especiais anuais.

A Lotofácil da Independência, como o próprio nome indica, é realizada em comemoração ao Dia da Independência do Brasil e acontece sempre em uma data próxima ao 7 de setembro.

Este concurso possui as mesmas características da Lotofácil regular, mas com premiações muito maiores.

Neste ano, por exemplo, a premiação está estimada em R$ 200 milhões e deve ser a maior da história do concurso.

A Lotofácil da Independência 2024 acontecerá no dia 9 de setembro, com sorteio a partir da 20h, no horário de Brasília.

Os interessados já podem comprar bilhetes desta loteria por meio da Loteria Online da Caixa, ou presencialmente por meio de uma lotérica física.

Assim como nos concursos regulares, o valor mínimo para apostar na Lotofácil da Independência é de R$ 3,00.

Por que você deveria apostar na Lotofácil da Independência 2024?

O primeiro motivo é o mais óbvio: a premiação.

Nenhuma edição regular desta loteria jamais conseguiria chegar a tal valor de prêmio.

Nos últimos 6 anos, as edições quebraram recordes no valor da premiação e neste ano não deve ser diferente.

São estimados R$ 200 milhões para os vencedores da Lotofácil da Independência 2024.

Além disso, esse é um concurso que costuma converter muitos vencedores.

Ao longo de todas as 12 edições, 516 apostas ganharam o prêmio principal, o que gera uma média de 43 vencedores por concurso.

Na edição do ano passado, 65 ganhadores dividiram o prêmio principal estimado em R$ 192 milhões, resultando em R$ 2.955.552,72 para cada.

Como funciona a Lotofácil da Independência?

A edição especial da Lotofácil mantém, em grande parte, as mesmas regras dos concursos regulares.

São oferecidos 25 números aos apostadores, dos quais é possível escolher entre 15 e 20 para apostar.

Quanto maior o número de dezenas selecionadas, maiores são as chances de vitória.

Entretanto, o valor da aposta também aumenta conforme a quantidade de números escolhidos.

A aposta mínima, com 15 números, tem um custo de R$ 15,00, enquanto a aposta máxima, com 20 dezenas, pode chegar a R$ 46.512,00.

Após cada sorteio, a Caixa sorteia 15 dezenas vencedoras. Aqueles que acertarem pelo menos 11 números recebem um prêmio.

O prêmio máximo é concedido a quem acertar todos os 15 números sorteados.