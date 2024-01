O concurso do INSS tem redação? Confira como funciona a prova

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está programando a realização do próximo concurso em 2024.

Apesar de ainda não termos uma confirmação oficial, o Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, manifestou a intenção de realizar o concurso do INSS em 2024.

Neste artigo, exploraremos o que pode ser antecipado e como se preparar para um dos concursos mais concorridos do Brasil.

De acordo com as informações fornecidas por Lupi, a expectativa para o concurso INSS 2024 é a disponibilização de entre 650 e 660 vagas para o cargo de Médico Perito.

Além disso, o INSS solicitou a abertura de 7.655 vagas destinadas a cargos de níveis médio e superior, incluindo Analista e Técnico do Seguro Social.

O que estudar para o concurso do INSS?

Para aqueles interessados no concurso do INSS 2024, é crucial entender que a preparação demanda estudo das disciplinas mencionadas no edital, especialmente considerando a alta concorrência.

No último certame para o cargo de Técnico do Seguro Social, de nível médio, as disciplinas abordadas foram:

Ética no Serviço Público;



Regime Jurídico Único;



Noções de Direito Constitucional;



Noções de Direito Administrativo;



Língua Portuguesa;



Raciocínio Lógico;



Noções de Informática;



Conhecimentos Específicos.



Preparar-se para o concurso do INSS 2024 exigirá do candidato uma abordagem abrangente em áreas como:

Legislação Previdenciária;



Direito Administrativo;



Direito Constitucional;



Ética no Serviço Público;



além de conhecimentos específicos sobre benefícios previdenciários, cálculos previdenciários e outros temas correlatos.



Os tópicos que geralmente são mais abordados no concurso do INSS incluem:

Legislação Previdenciária: Normas que regem os benefícios previdenciários, como aposentadorias, pensões, auxílios, entre outros.



Direito Administrativo e Constitucional: Princípios e normas aplicáveis à administração pública, direitos e garantias constitucionais.



Ética no Serviço Público: Normas e condutas éticas esperadas no exercício do cargo público.

Conhecimentos Específicos: Cálculos previdenciários, revisão de benefícios, perícia médica, entre outros.



Além disso, é crucial realizar revisões regulares, resolver questões de concursos anteriores e buscar materiais especializados direcionados ao concurso do INSS 2024, como apostilas, livros e cursos preparatórios.

Importante ressaltar que os editais de concursos públicos podem apresentar variações, portanto, é fundamental verificar o edital mais recente do INSS para compreender precisamente os conteúdos exigidos e a estrutura da prova.

O concurso do INSS tem redação?

Não, conforme o documento do pedido do próximo concurso do INSS, não está prevista a cobrança de redação para o cargo de Técnico do Seguro Social.

Embora tenha sido solicitada a redação para as provas do cargo de Analista, que ainda não foi autorizado, essa exigência não foi incluída para o cargo de Técnico.

Portanto, a tradição de não realizar a cobrança de redações ou questões discursivas para o cargo de Técnico do INSS continua mantida.