Sistema Jornal do Commercio é premiado no Festival Cria PE

O Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) foi um dos premiados no Festival Cria PE nesta quinta-feira (17). O evento reuniu grandes nomes do mercado publicitário pernambucano no Recife Expo Center, no Cais de Santa Rita, área central da cidade.

Com uma programação rica e diversificada, o evento organizado pelo Sindicato das Agências de Propaganda de Pernambuco (Sinapro-PE) e pela Associação Brasileira de Agências de Publicidade (ABAP) promoveu discussões sobre temas como a transformação digital, as novas tendências em comunicação e o futuro da criatividade.

Uma das palestras mais aguardadas do dia foi a do consultor digital Guilherme Ravache, que, por alguns anos, foi um dos responsáveis pela transformação digital do SJCC. O jornalista, com experiência internacional, explorou o tema "Marketing de dopamina nas mídias: oportunidade para marcas alavancarem os negócios".

A palestra do consultor digital e jornalista Guilherme Ravache foi uma das mais aguardadas - JAILTON JR./JC IMAGEM

O especialista explicou como o conceito ligado ao neurotransmissor pode ser utilizado corretamente em campanhas multiplataformas, ampliando o impacto e a eficiência.

Além de reunir e reconectar o mercado publicitário, o Cria PE premiou as principais campanhas, entre elas a do “Orgulho de ser Nordestino”, do SJCC.

A campanha “Orgulho de ser Nordestino”, do SJCC, se destacou entre mais de quatrocentas e oitenta peças e recebeu a Capivara de Prata. O projeto, desenvolvido pela Agência Brenda, destaca a pluralidade e a identificação com a nossa região.

"É com imenso prazer que o SJCC recebe o prêmio do Cria. Esse reconhecimento é um excelente feedback e mostra que estamos no caminho certo, marcando a mente e o coração do público", celebra Carlos Humberto, diretor comercial do SJCC.

A campanha 'Orgulho de ser Nordestino' foi premiada com a Capivara de Prata - Foto: Severino Soares

O Cria PE premiou as melhores peças publicitárias criadas entre janeiro de 2022 e junho de 2024, nas categorias TV, digital, inovação em mídia, e responsabilidade social, destacando as melhores produções das agências pernambucanas.

"O Festival Cria PE foi uma ótima oportunidade de reencontrarmos nossos parceiros, conhecer outras pessoas do mercado, trocarmos experiências e debatermos as novas tendências. Eventos como esses são essenciais para fortalecermos nossos laços e continuarmos colaborando para o crescimento do setor", afirma o diretor.

O SJCC também marcou presença com um estúdio de videocast, intitulado "Pod Criar", com transmissões ao vivo, das 9h às 17h, pelo canal JC Play no YouTube e demais perfis digitais do JC PE, da Rádio Jornal e da TV Jornal/SBT.

No espaço, foram realizadas cerca de 20 entrevistas com palestrantes e publicitários premiados abordando temas como o mercado, tendências, entre outros.