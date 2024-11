Evento promovido pelo iFood e Sebrae reúne pequenos e médios empreendedores do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O iFood promoveu, na última segunda-feira (11), um encontro para pequenos e médios empreendedores donos de restaurantes do Recife, na sede do Sebrae, localizada na Ilha do Retiro. O iFood Empreenda Recife, realizado em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Recife , Sebrae/PE e Abrasel/PE, com a proposta de realizar uma discussão sobre o empreendedorismo no estado, incluindo temas com enfoque mais político, como a regulamentação do trabalho intermediado por plataformas digitais, que pode impactar os negócios desses empreendimentos.

"É fundamental pensar em um modelo regulatório ganha-ganha, com proteção social para os trabalhadores e equilíbrio para o setor. Além disso, tivemos duas oficinas, uma do Sebrae e outra do influenciador João Barcelos, embaixador do iFood, sobre como melhorar os negócios, técnicas para aumentar as vendas, desenvolver cardápios, otimizar as entregas e aproveitar todas as potencialidades da plataforma”, avaliou Guilherme Paiva head de Políticas Públicas do iFood.

“O iFood entende a relevância dos pequenos e médios negócios para o desenvolvimento local e economia do país, gerando empregos e promovendo o desenvolvimento sustentável. Esses empreendedores se destacam pela inovação e resiliência”, complementou Guilherme.

Segundo o gerente do Sebrae para a Região Metropolitana do Recife, Leonardo Carolino, aplicativo criou novos mercados, trouxe a oportunidade para milhares de pequenos negócios estarem inseridos no mercado, possibilidade que antes não existia. "Para o Sebrae, que tem no seu nascedouro esse trabalho de desenvolvimento para os pequenos negócios, o evento foi muito importante, pois discutiu-se políticas públicas voltadas para os pequenos negócios. Esta é uma categoria que está na batalha do dia a dia, trabalhando a sua sobrevivência e crescimento. Precisamos envolver todas as instituições, todos os órgãos, Governos Federal e Estadual, os municípios, instituições parceiras, visando criar um ambiente favorável para esse pequeno negócio se desenvolver ainda mais”, analisou Leonardo.

Para a secretária de Desenvolvimento Econômico do Recife, Joana Portela Florêncio, o aplicativo entrega um ciclo de desenvolvimento econômico significativo para a capital. “O iFood é a cara do Recife, pois a plataforma entrega uma prestação de serviço e comércio, que são os dois maiores setores de atividade econômica da cidade. A tecnologia é uma prestação de serviço que consegue escalar os serviços até a casa do cidadão”, afirmou.

No painel que teve a participação dos deputados federais Augusto Coutinho e Lucas Ramos, foi discutida a atual proposta de regulamentação dos aplicativos de transporte. “O debate sobre a questão do delivery é uma realidade na vida de todos nós. Isso é empreendedorismo, isso está gerando emprego e um número de empregos considerável, não só para quem entrega, mas também para as pequenas e médias empresas que são criadas para entregar a rede de fornecimento”, comentou Augusto Coutinho.

“Em 2011, éramos no Brasil 27 milhões de empreendedores. Hoje, 11 anos após a criação do iFood, o mais recente estudo divulgado pelo Sebrae indica que nós somos mais de 90 milhões no mercado. São empresários, donos do próprio negócio, que impactam, inclusive, em outros negócios. Esses 90 milhões fazem com que sejamos o segundo país com mais empreendedores no mundo, perdendo somente em números para a Índia. Porém, o Brasil passa a ocupar a oitava posição como país mais empreendedor”, destacou o deputado Lucas Ramos.

O evento contou ainda com as palestras: "Primeiro na caixa, depois fora: O segredo para inovar na gestão de restaurantes", ministrada por Silvio Oliveira Filho, mestre em Economia, e “Dicas para vender mais no delivery: analisando resultados e identificando oportunidades na operação e cardápio”, por João Barcelos, especialista em delivery.

Pequenos e médios: 75% dos restaurantes conectados ao iFood

O iFood conecta mais de 350 mil restaurantes, sendo que 75% deles são pequenos e médios empreendedores. São mais de 55 milhões de clientes, mais de 310 mil entregadores e 97 milhões de pedidos por mês. Mais de 60% dos pedidos feitos no iFood são entregues diretamente pelos restaurantes, com entregadores próprios ou terceirizados. Em Recife, são mais de 11 mil restaurantes e estabelecimentos cadastrados na plataforma.