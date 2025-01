Preço da gasolina e diesel vai subir a partir deste sábado, 1º de fevereiro; entenda motivo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Aumento do ICMS em fevereiro vai impactar os preços da gasolina e do diesel. Presidente do Sindicombustíveis explica como isso afeta o consumidor

A partir deste sábado, 1º de fevereiro, os consumidores sentirão no bolso o aumento no preço da gasolina e do diesel.

A elevação ocorre em razão de uma mudança no ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

O aumento foi decidido durante uma reunião do CONFAES (Conselho Nacional de Política Fazendária) em outubro de 2024, e entra em vigor três meses após sua publicação.

O impacto será de 10 centavos no litro da gasolina e 6 centavos no diesel, valores que, apesar de parecerem pequenos, podem ter um efeito significativo no bolso do consumidor.

Para os postos de combustíveis, o aumento do ICMS significa que eles precisarão comprar combustíveis mais caros.

Como o aumento afeta os preços para o consumidor final?

Alfredo Pinheiro, presidente do Sindicombustíveis de Pernambuco, falou sobre o assunto em entrevista ao Programa Passando a Limpo da Rádio Jornal.

Segundo ele, o preço do combustível pode variar de posto para posto, mas os aumentos já estão sendo sentidos nas distribuidoras.

"Se esse preço ele vai pra bomba, quem regula é a competição entre os postos", explicou.

Confira os preços dos impostos:

Imposto por líquido e gasolina era R$ 1,37 e vai passar pra R$ 1,47 ;

; E o imposto do óleo diesel, R$ 1,06, vai passar pra R$ 1,12.

"O diesel ainda tem um impacto ainda muito maior, porque a gente depende do nosso transporte rodoviário, 70% de tudo que se trafega no Brasil de mercadoria", ressaltou o sindicalista.

Álcool também passou por aumento

O presidente do Sindicato dos Combustíveis explicou que o aumento no preço do álcool não é perceptível para a população, pois muitos só associam as altas ao aumento nos preços da Petrobras.

"Há 15 dias nós recebemos, na grande maioria das distribuidoras, um aumento de 50 centavos no litro do álcool hidratado, aquele que é vendido na bomba", disse.

Influência estrangeira

Ele esclareceu que, teoricamente, a Petrobras deveria entregar 70% dos combustíveis consumidos no Nordeste, enquanto o mercado e as distribuidoras comprariam os 30% restantes.

No entanto, a realidade é inversa: a região recebe apenas 30% da Petrobras e 70% dos importadores.

Ele também apontou que, como o Nordeste e o Norte não possuem dutos próximos às refinarias, a situação é ainda mais complexa."A gente só tem um duto aqui da refinaria Abelha Lima, mas é diesel", disse ele.

O aumento do preço do combustível importado é impulsionado diretamente pela variação do dólar e do preço do barril de petróleo.

"Subir o dólar, aumenta o preço. Subir o barril, aumenta o preço. Subir os dois, aumenta o dobrado", destacou o presidente.

Postos de gasolina

Alfredo explicou que, embora não haja um aumento direto da Petrobras, os postos enfrentam "aumentos invisíveis" que ocorrem diariamente, devido à variação do preço do barril de petróleo e do custo da Acelen no porto de Suape, em Pernambuco.

Apesar de não adquirirem diretamente esses combustíveis, os postos precisam acompanhar essas variações constantemente.

"Eu tenho que estar sempre acompanhando, porque meu preço da distribuidora eu tenho que discutir", ressaltou, alertando que, sem essa vigilância, as distribuidoras tendem a aumentar suas margens de lucro, o que impacta diretamente nos preços pagos pelos postos.

"Todas as vezes que sobe imposto, a atenção vai para o posto. O posto é uma ilha de serviço", disse.

"Se não se discutir esse aspecto, as distribuidoras sempre estão botando uma gordurinha a mais, num volume muito grande, onde os postos pagam sempre a conta", completou o sindicalista.