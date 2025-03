Abono salarial PIS-Pasep 2025: novo pagamento começa nesta segunda (17); veja quem tem direito

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A liberação segue o calendário unificado adotado pelo governo, no qual os pagamentos são feitos conforme o mês de nascimento do beneficiário

O abono salarial PIS-Pasep 2025, referente ao ano-base 2023, tem um novo lote de pagamentos liberado a partir desta segunda-feira (17).

Desta vez, os trabalhadores e servidores públicos que nasceram no mês de fevereiro poderão sacar o benefício, cujo valor pode chegar a um salário mínimo.

A liberação segue o calendário unificado adotado pelo governo, no qual os pagamentos são feitos conforme o mês de nascimento do beneficiário.

Ao todo, serão destinados R$ 30,7 bilhões ao pagamento do abono salarial em 2025, beneficiando aproximadamente 25,8 milhões de trabalhadores, segundo o Ministério do Trabalho.

Quem tem direito ao abono salarial?

O abono salarial é um benefício concedido anualmente a trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e servidores públicos (Pasep) que atendem aos critérios estabelecidos pelo programa:

Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base (2023);



Ter recebido, em média, até dois salários mínimos mensais nesse período;



Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;



Ter os dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.

Como consultar

É possível conferir as informações sobre o pagamento por meio dos seguintes canais:

Carteira de Trabalho Digital;



Aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem;



Site e agências do Banco do Brasil.

Calendário de pagamento do abono salarial 2025

Nascidos em janeiro: recebem a partir de 17 de fevereiro



recebem a partir de 17 de fevereiro Fevereiro: recebem a partir de 17 de março



recebem a partir de 17 de março Março: recebem a partir de 15 de abril



recebem a partir de 15 de abril Abril: recebem a partir de 15 de abril



recebem a partir de 15 de abril Maio: recebem a partir de 15 de maio



recebem a partir de 15 de maio Junho: recebem a partir de 15 de maio



recebem a partir de 15 de maio Julho: recebem a partir de 16 de junho



recebem a partir de 16 de junho Agosto: recebem a partir de 16 de junho



recebem a partir de 16 de junho Setembro: recebem a partir de 15 de julho



recebem a partir de 15 de julho Outubro : recebem a partir de 15 de julho



: recebem a partir de 15 de julho Novembro: recebem a partir de 15 de agosto



recebem a partir de 15 de agosto Dezembro: recebem a partir de 15 de agosto

Onde sacar o benefício?

Os pagamentos são feitos conforme o vínculo do trabalhador:

PIS (trabalhadores da iniciativa privada): saque disponível na Caixa Econômica Federal , terminais de autoatendimento, lotéricas e aplicativo Caixa Tem.



, terminais de autoatendimento, lotéricas e aplicativo Caixa Tem. Pasep (servidores públicos): crédito em conta do Banco do Brasil ou saque presencial nas agências.

O prazo final para saque do abono salarial é 29 de dezembro de 2025. Caso o trabalhador não retire o benefício dentro desse período, será necessário aguardar a reabertura do calendário no próximo ano.

