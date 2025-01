Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Jean-Marie Le Pen, líder histórico da extrema direita na França, morreu nesta terça-feira (7) aos 96 anos, informou sua família em um comunicado enviado à AFP.

Le Pen, que estava internado em uma casa de repouso há várias semanas devido à sua saúde debilitada, morreu ao meio-dia "cercado por sua família", indicou a nota.

O fundador da Frente Nacional (FN) em 1972, conhecido pelos seus comentários xenofóbicos e antissemitas, chocou a França em 2002 ao ir para o segundo turno da eleição presidencial, que perdeu para o conservador Jacques Chirac.

Em 2011, entregou as rédeas do partido à sua filha Marine Le Pen, que o rebatizou de Reagrupamento Nacional (RN) em 2018 e se esforçou para moderar a imagem da formação.

ASSISTA: Morre Jean-Marie Le Pen, líder histórico da extrema-direita na França



"Depois de ter servido no exército francês na Indochina e na Argélia, e como tribuno do povo na Assembleia Nacional e no Parlamento Europeu, esteve sempre ao serviço da França e defendeu a sua identidade e soberania", escreveu na rede X o presidente do RN, Jordan Bardella.

Após o marco histórico de seu pai em 2002, Marine Le Pen também disputou o segundo turno presidencial em 2017 e 2022, vencido por Emmanuel Macron, mas se estabeleceu como uma política central na França.

O histórico líder da extrema direita teve um problema cardíaco em abril de 2023 e um ano depois a Justiça nomeou as suas três filhas - Marine, Marie-Caroline e Yann - como suas representantes devido ao seu estado de saúde debilitado.

