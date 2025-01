Caixa preta de avião que caiu na Coreia do Sul em dezembro não registrou minutos finais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

De acordo com a autoridade, não ficou claro o motivo de os dispositivos não terem conseguido registrar dados minutos antes do acidente

As caixas pretas do Boeing 737-800 operado pela Jeju Air, que caiu na cidade sul-coreana de Muan no fim de dezembro, pararam de ser gravadas cerca de 4 minutos antes do acidente, disse o Ministério dos Transportes da Coreia do Sul neste sábado (11).

O fato deve complicar as investigações sobre a causa do desastre que matou 179 pessoas.

"Os dados do gravador de voz da cabine (CVR) e do gravador de dados de voo (FDR) são cruciais na investigação de acidentes, mas tais investigações são conduzidas por meio do exame e análise de diversas fontes de informação, e planejamos fazer o máximo para determinar a causa do acidente", disse o ministério em comunicado.