Tempestade de neve chega ao sul dos EUA; escolas foram fechadas e voos suspensos

Tempestade atinge estados do sul com neve rara, causando cancelamentos de voos, fechamento de escolas e prejuízos na Costa do Golfo

A Costa do Golfo dos Estados Unidos enfrenta, nesta semana, tempestade de neve que cobriu partes do norte da Flórida, Mississippi, Geórgia e outras regiões com uma camada branca, algo praticamente inédito na área.

A nevasca começou nesta terça (21). O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu alertas de tempestade de neve para cerca de 31 milhões de pessoas, abrangendo estados do sul do Texas até a Virgínia, passando por regiões acostumadas ao clima quente.

Segundo o órgão, as condições extremas, incomuns para o inverno dessa região, permanecem até esta quarta-feira (22), impactando a rotina local.

Impactos no transporte e nas atividades cotidianas

Mais de 2 mil voos foram cancelados, enquanto outros 10 mil enfrentaram atrasos consideráveis no país.

A previsão é de que as operações regulares sejam retomadas gradualmente ao longo desta quarta.

Além disso, escolas e comércios em áreas afetadas decidiram suspender atividades, priorizando a segurança de alunos, funcionários e clientes.

Recordes históricos

Essa tempestade quebrou recordes centenários de queda de neve, trazendo impactos em um território onde as rajadas são raras.

Para muitos moradores, foi a primeira vez que presenciaram um evento desse tipo. Com o avanço da tempestade pelo sudeste do país, as autoridades monitoram atentamente as condições para evitar acidentes e reduzir prejuízos.

