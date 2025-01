Cadu Peyser: Futuro das PMEs e os desafios para um crescimento sustentável

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As pequenas e médias empresas (PMEs) são a espinha dorsal da economia brasileira, respondendo, segundo estimativas do mercado, por 30% do PIB e 50% dos empregos formais, e impactando a vida de milhões de brasileiros.

No entanto, a jornada para o crescimento e a prosperidade dessas empresas é frequentemente desafiadora.

Os empreendedores, em sua maioria, se veem imersos no dia a dia da operação, dedicando tempo e energia a múltiplas tarefas, o que dificulta a construção de uma visão estratégica para o futuro do negócio.

Desafio de delegar

Os resultados de uma pesquisa que fizemos em parceria com o Instituto Locomotiva – intitulada, não por acaso, "Cabeça de Dono" - mostram que 96% dos empreendedores do Nordeste realizam o trabalho que seria feito por quatro a cinco executivos em empresas de porte maior, principalmente atividades relacionadas a vendas, relacionamento com clientes e gestão financeira, mas também alcançando setores que exigem maior especialização e conhecimento, como tecnologia.



Conversando com um casal de empresários recentemente, perguntei qual era seu plano de crescimento – eles possuem atualmente três lojas.

Recebi uma resposta que demonstrou a ambição tão necessária a quem empreende: queremos ter dez lojas em dois anos.

Exploramos quais seriam os obstáculos para esse objetivo, e o maior se mostrou ser a falta de pessoas da equipe a quem pudessem confiar a gestão dos novos pontos físicos.



No início de um negócio, a presença do dono em toda a operação muitas vezes representa um fator primordial para o seu sucesso; porém, a partir de determinado porte, o crescimento da empresa exige que ele passe delegar funções e esteja amparado por governança, processos e ferramentas de acompanhamento que permitam que mantenha o controle da operação, sem ter que executar as tarefas em primeira pessoa.

O desafio desta transição exige uma mudança de mentalidade, renúncia ao controle e confiança na equipe, liberando o tempo do empresário para atividades que impulsionem o crescimento, como planejamento, inovação e relacionamento com o mercado.

Parcerias

Outro passo importante é a construção de uma rede de apoio sólida: essa necessidade foi relatada na pesquisa por 58% dos empreendedores da região, que confirmaram sentir falta de dialogar mais com outros empresários e gestores para trocar experiências.

Essa rede pode incluir também consultores, especialistas e, principalmente, parceiros estratégicos que possam contribuir com soluções específicas para as necessidades de cada uma dessas empresas.



Aqueles que, como nós, acompanham diariamente as PMEs, sabem que esses empresários são resilientes e dedicados, e querem crescer; mas muitos ainda precisam de apoio para entender e lidar com temas que ultrapassam as fronteiras de sua empresa e sua expertise original.

Concorrência, flutuação de mercado, mudanças no perfil de consumo, todos são desafios que a grande maioria dos empreendedores não se sentem prontos a enfrentar sozinhos.

E tanto o porte da empresa, quanto a região em que eles estão inseridos influenciam estas variáveis. Por isso, é importante aqueles que atuam como parceiros desses empresários compreender os diferentes segmentos de atuação e as diversidades econômicas e culturais de cada estado do país.

Bom para o País

Quando falamos mais especificamente de questões financeiras, as necessidades das PMEs vão muito além do transacional

Elas precisam de soluções completas que incluam crédito, soluções de pagamentos, recebimentos, conciliação, assessoria, além de um atendimento próximo e personalizado. Hoje, trabalhamos unindo toda a tecnologia, dados e capacidade analítica a um atendimento humano de qualidade ímpar.

Esta combinação nos permite fornecer soluções customizadas e contextualizadas, liberando o tempo do empresário e provendo assessoria para aumentar a sua chance de crescer e prosperar.



Quando as PMEs prosperam, todos ganham. É isso que buscamos todos os dias - um ciclo virtuoso de crescimento, que gera empregos, renda e impulsiona o desenvolvimento econômico e social do Brasil.



Cadu Peyser, diretor de estratégia e produtos para PMEs do Itaú Unibanco