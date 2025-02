Roberto Pereira: o turismo em mosaicos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O turismo é um segmento relevante à economia global, haja vista o papel que desempenha na indução e promoção do desenvolvimento da economia, no crescimento social, ênfase para a criação de empregos, e na melhoria da qualidade de vida das comunidades em todos os quadrantes do globo terrestre, inclusive como fator de inclusão social.

Segundo o IBGE, existe pouco mais de cinquenta atividades relacionadas à cadeia produtiva, além das associadas, a exemplo do artesanato e da gastronomia, que estão naturalmente atrelados ao turismo.

O turismo é uma acentuada geratriz de empregos, indo da hotelaria aos restaurantes, incluindo agências de emprego e guias de turismo, segmentos mais diretamente ligados ao fazer turístico.

Nessa seara também são considerados os empregos informais, como é o caso do vendedor de coco, da fazedora de tapioca, do amendoim e de tantos e quantos que estão sempre nas praias vendendo suas cervejas, picolés, camarões e ostras.

O impacto financeiro do turismo



O turismo é, em muitos países, um grande vetor de receita. Os turistas, no destino onde se encontram, deixam recursos provenientes de sua estada, dentre alguns os custos com hotel, alimentação, transporte, lazer, entretenimentos e compras no comércio, nos shoppings na maioria das vezes, em pontos de artesanato e lembrancinhas, que geram receitas para empresas locais, além do Governo, através de impostos.

O turismo autossustentável, tantos os seus encantos, junto à natureza e aos intercâmbios culturais, que chega a criar um outro “eu” num “eu” mesmo.

O “homo turisticus” se refaz todas as vezes que ele sai em busca de novos mundos, de fascínios somente descobertos quando ele sai de suas rotinas.

Tem razão o filósofo Hermann Graf-Keyserling quando, mostrando o deslumbre que as viagens normalmente motivam, chega a idealizar: “O caminho mais curto que leva a si mesmo faz uma volta ao redor da Terra;”

O turismo tem por consequência o desenvolvimento transversal de suas atividades habituais, entre as quais a infraestrutura, a exemplo de estradas, portos, aeroportos, rodoviárias, hotéis, pousadas e restaurantes.

Isso acarreta uma melhoria de qualidade de vida linear às comunidades locais, além de acrescer a acessibilidade às áreas remotas.

O crescimento do turismo no Brasil



À guisa de exemplo, quantos turistas o Brasil recebeu em 2024?

Em 2024, o Brasil registrou mais de 6,6 milhões de turistas estrangeiros, o que significa um recorde histórico para o país.

Este número representa um aumento de 12,6% em relação ao ano de 2023. Estimulados pela recuperação das viagens internacionais no pós-pandemia e pela desvalorização do real, os turistas estrangeiros gastaram US$ 7,341 bilhões no Brasil em 2024, divulgou o Banco Central (BC).

O valor é o maior em 15 anos, superando inclusive os gastos de 2014, ano de Copa do Mundo no Brasil, quando os turistas de outros países gastaram US$ 6,914 bilhões.

Frevo, folia e turismo

O carnaval neste ano promete muita folia e vai movimentar, através do turismo, a economia do País. Os festejos devem alcançar um volume financeiro de R$ 9 bilhões, representando um aumento de 10% em comparação a 2023, de acordo com a estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Este é o quarto ano seguido de recuperação no faturamento da tradicional festa do Momo, sendo a primeira vez em que o valor deverá ultrapassar os níveis pré-pandemia da covid-19.

Segundo o Ministério do Turismo, o resultado de 2024 aproxima o Brasil das metas do Plano Nacional de Turismo, que prevê, para o país, no final de 2027, 8,1 milhões de turistas estrangeiros e US$ 8,1 bilhões em divisas por ano, resultados alvissareiros à nossa economia.

No ranking da demanda turística com relação aos países, pude anotar no Barômetro da ONU (OMT) os seguintes resultados em milhões:

1º lugar: França, com 100mi

2º lugar: Espanha, com 84mi

3º lugar: EUA, com 72mi

4º lugar: Turquia, com 59,3mi

5º lugar: Itália, com 58,3mi

Completando a ordem até dez, os países, pela sequência, são: México, Reino Unido, Alemanha, Japão e Tailândia.

E o Brasil? Veio de 2019, do 53º lugar, com 6,4 mi; na sequência, 50º com 5,5mi, em 2023, até chegar, como chegamos, em 2024, em 49º, com 6,7 mi.

O Brasil tem arte, cultura e natureza diversificadas, pintadas, retratando um painel de belos e encantadores mosaicos, todos atraentes para muito mais olhares àqueles que têm olhos de ver.



Roberto Pereira foi secretário de Educação e Cultura do Estado de Pernambuco e é membro da Academia Brasileira de Eventos e Turismo.

