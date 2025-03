Voz do Leitor, 18/03: Matagal cresce em rua no bairro do Parnamirim

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Matagal cresce em rua no bairro do Parnamirim

Os pecuaristas que estão sem pasto podem trazer seus animais para pastarem tranquilamente nos bairros de Casa Forte e Parnamirim, na Zona Norte do Recife, já que o capim está alto e verde, como comprova essa foto tirada na Rua Flor de Santana. A Emlurb faz tempo que não capina o mato na região (na edição do sábado, outro leitor denunciou a situação na Rua Jorge de Albuquerque, no bairro do Monteiro), favorecendo o surgimento de ratos, escorpiões e outros animais. Peço que a limpeza do local seja feita com urgência.

Frederico Carvalho, por e-mail

Falta de investimento em Olinda

Enquanto nós vemos a cidade do Recife recebendo novos espaços de lazer e novos parques... O que nos vemos em Olinda são buracos, lama, ruas escuras e lixo sem coleta. Professor Lupércio deixou uma péssima sucessora, que só pensa em ficar grudada na governadora Raquel Lyra, e esquece a população de Olinda, em especial os moradores dos bairros mais pobres, como Peixinhos.

Rômulo Alves, por e-mail

CTTU prejudica mobilidade da cidade

A Rua Dona Benvinda de Farias, em Boa Viagem, começa na Avenida Boa Viagem e finaliza na Comunidade da Ilha do Destino, em sentido único. Todavia, tem um trecho de 50 metros, entre a Rua Francisco da Cunha e a Rua Aviador Severiano Lins, que ela torna-se mão dupla, impactando absurdamente o trânsito no local; inclusive, gerando pequenas colisões entre os veículos, principalmente as motos. Gostaria de saber da presidente da CTTU, Taciana Ferreira, o porquê disso? Eliminando tal trecho de 50 metros, permitiria que os motoristas tivessem acesso por duas saídas pela Rua Aviador Severiano Lins, tanto pela esquerda quanto pela direita... Isso desafogaria o tráfego no local e o destino seria o mesmo. É dever da CTTU melhorar a mobilidade da cidade e não prejudicá-la.

Paulo Fernando, por e-mail

Gastos com os deputados federais

Até quando a população irá suportar pagar a conta sem ser retribuída? Nossa Câmara Federal custa horrores aos nossos surrupiados bolsos, sendo a mais cara do planeta. O custo dos 513 deputados federais, apenas com salários, é da ordem de R$ 300 milhões. Além dos salários, nossos representantes recebem: auxílio-moradia e imóvel funcional, em torno de R$ 6 mil; cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), que é uma redundância, cerca de R$ 60 mil; verba destinada à contratação de pessoal, cerca de R$ 130 mil; despesas com saúde, que são integralmente ressarcidas, em qualquer hospital do País; verba correspondente a dois salários, para cobrir despesas com a transferência no início e no final do mandato, etc. Ou seja, o céu é o limite. Mesmo com toda essa dinheirama à disposição, existem as famigeradas 'rachadinhas', as emendas PIX, dinheiro na cueca e outras aberrações. No momento, o presidente da Câmara, o paraibano Hugo Motta, cogita aumentar para 527 o número de deputados federais; logo, a população, que já sofre para sobreviver à inflação, falta de saúde, falta de segurança, etc, terá que bancar mais essa insensatez.

Carlos Alberto, por e-mail

Capacidade do Arruda

A cada jogo do Santa Cruz, no maior estádio particular do Nordeste (o Arruda), entra em cena uma tal fiscalização que limita a capacidade da quantidade de torcedores que podem assistir os jogos

no estádio José do Rego Maciel. O silêncio da diretoria e da comissão patrimonial é vergonhoso.

Edjailson Xavier, por e-mail

Resposta da Neoenergia

Em atenção ao leitor Wesley Veloso, que alertou para ligações clandestinas no Recife, a Neoenergia Pernambuco informa ações de prevenção e combate a desvios de energia realizadas pela empresa levaram à recuperação recorde de cerca de 100 milhões de quilowatts-hora (kWh), entre janeiro e dezembro de 2024. O montante de energia é suficiente para abastecer a cidade de Olinda por 3 meses.

