Voz do Leitor, 22/03: Serviço mal feito deixa tampa de bueiro solta

A denúncia do leitor é na Rua das Laranjeiras, no bairro de Jardim Nova Esperança, na cidade de Goiana, no Litoral Norte de Pernambuco

Serviço mal feito deixa tampa de bueiro solta

Vejam a situação do serviço de esgoto que executado pela BRK Ambiental - prestadora da Compesa -, aqui na Rua das Laranjeiras, no bairro de Jardim Nova Esperança, na cidade de Goiana, no Litoral Norte de Pernambuco. Essa obra mal feita ao redor da tampa do bueiro está ocasionando muito incômodo, pois quando os veículos passam por cima, o barulho é enorme. Peço que e empresa possa mandar uma equipe para resolver esse problema. Os moradores agradecem.



Valter Rocha, por e-mail

Serviço mal feito deixa tampa de bueiro solta - VALTER ROCHA / VOZ DO LEITOR

Estrada de Aldeia

Finalmente o governo de Pernambuco vai fazer algum serviço na Estrada de Aldeia (PE-027), que há anos está horrível. Tem que ajeitar todo o asfalto, porque dá entrada da Faculdade de Odontologia de Pernambuco, até a entrada da Munguba, só se veem enormes buracos na estrada. Somos obrigados a redobrar a atenção para desviar das crateras e evitar possíveis acidentes ou danificar os veículos. Espero que essa promessa não fique no papel e cumpram o prometido.

Ingrid Lacerda, via redes sociais

Falsas lideranças

A desistência de Gustavo Lima em concorrer a cargos eletivos em 2025 revela um fenômeno preocupante, digno de reflexão acerca das práticas políticas no Brasil. A decisão do cantor demonstra de maneira clara como a direita conservadora, em suas distintas formas, tem tentado sufocar o aparecimento de novas lideranças. Ao tentar controlar o espaço político, muitas vezes se recorre a estratégias que impedem o florescimento de alternativas autênticas e inovadoras no cenário nacional. A política, como instrumento de representação da vontade popular, deve ser aberta e plural, sem que se restrinja às velhas estruturas ou à preservação de privilégios de grupos dominantes. A candidatura de novos nomes, com discursos e propostas diferentes, é um reflexo da maturação democrática. A obstinação pela manutenção de um status quo, ao inibir essa renovação, empobrece o debate público e enfraquece a dinâmica política do País, que deve ser inclusiva e plural.

Luciano de Oliveira, por e-mail

Enorme cratera em Boa Viagem

Com já foi dito nota publicada nesta coluna... A Prefeitura do Recife tem uma frota de veículos à disposição da CTTU para somente aplicar multas, mas não tem um veículo para que uma equipe técnica da Emlurb possa circular e ver os desmantelos da capital como, por exemplo, na Avenida Domingos Ferreira, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Em frente ao número 2.700 tem um imenso buraco que vem crescendo dia a dia. Os transportes coletivos, que deveriam circular em sua faixa exclusiva, desviam para outras faixa e acabam retendo o trânsito.

Érique Medeiros, por e-mail

Escolhas imorais

Entre muitas deturpações que sofre a democracia no Brasil, uma que contribui sobremaneira com a imoralidade que impera na política nacional, é a forma de composição dos Tribunais de Contas. A maioria de seus Ministros / Conselheiros é oriunda do Poder Legislativo. Funciona mais ou menos como se colocasse raposas para velar pelo galinheiro. Mas, como nada está tão ruim que não possa ainda piorar, a moda atual é também estender essa prerrogativa às esposas, uma forma suplementar de elevar substancialmente a renda familiar do político.

Carlos Alberto, por e-mail

Dorival Júnior tem de sair

Sempre disse que Dorival Júnior não tem nível para comandar a seleção brasileira. E, a cada jogo, tenho mais certeza disso. Ele não sabe armar o time, mesmo tendo no seu comando jogadores da primeira prateleira do futebol mundial: Vinícius Júnior (atual melhor do mundo), Rodrygo (um dos destaques do Real madrid), Raphinha (principal nome atualmente do Barcelona e candidato à Bola de Ouro da temoprada), Gabriel Magalhães (um dos principais zagueiros do futebol inglês), dentre tantos outros nomes disponíveis. O Brasil contra a Colômbia foi horrível em campo, não fez por merecer a vitória. Conseguiu os três pontos graças a um gol chorado, com a bola desviando no defensor colombiano, em chute de Vinícius Júnior, nos acréscimos. Agora, diante da Argentina, mesmo sem Messi e Lautaro Martinez, temo que a seleção seja humilhada pelos atuais campeões da Copa do Mundo e líder das Eliminatórias. Se o Brasil ainda sonha com o Hexa, Dorival tem de sair urgentemente.

Lucas Holanda, por e-mail