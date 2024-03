Crianças vão sugerir melhorias em comunidades do Recife. Saiba como inscrevê-las

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Iniciativa do Programa ProMorar vai ouvir primeiro as crianças das comunidades Dancing Days e Osso

Um comitê formado por crianças vai sugerir melhorias para as comunidades Dancing Days e Osso, ambas no bairro de Imbiribeira, na Zona Sul da capital pernambucana. A iniciativa é do Programa ProMorar, da Prefeitura do Recife, que quer ter acesso a percepção dos pequenos sobre o território onde moram antes de iniciar obras no local.

Segundo a gestão, serão coletadas quais são as dificuldades e as melhorias que podem ser implementadas nos territórios a partir da visão das crianças. Os grupos serão compostos por 12 crianças, entre 6 e 12 anos.

Os trabalhos serão conduzidos pelas equipes do social do ProMorar e da Secretaria Executiva da Primeira Infância, uma vez ao mês, recheados de atividades lúdicas e visitas socioculturais. Serão promovidos, por exemplo, encontros entre as crianças e os gestores públicos da Prefeitura para apresentação das demandas dos territórios.

Para que as crianças possam participar, os responsáveis devem realizar as inscrições delas até 20 de março no site do ProMorar: www.promorar.recife.pe.gov.br. A escolha dos 12 nomes das crianças irá correr no dia 21 de março, às 18h30, no Complexo Esportivo de Dancing Days.

O QUE É O PROMORAR

O Programa de Requalificação e Resiliência Urbana em Áreas de Vulnerabilidade Socioambiental – ProMorar Recife foi pensado após as chuvas de 2022 deixarem 134 mortos em Pernambuco, sendo 52 na capital do Estado. O grande objetivo é reduzir o risco de inundações durante o inverno e realizar obras de infraestrutura para conter as encostas em risco de deslizamento.

Para isso, é prevista a retirada e o reassentamento de 3 mil famílias em áreas de risco para alagamentos ou deslizamentos, a urbanização de 40 comunidades de interesse social e redução do déficit habitacional. O conjunto de ações será financiado por meio de empréstimo de R$ 2 bilhões firmado neste ano entre o município e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

A participação da comunidade, como o comitê de crianças, é uma demanda dos territórios que vão receber o programa. Isso porque chegaram a denunciar falta de transparência e pediram melhorias na comunicação com a Prefeitura.