Spike recebe alta após sobreviver à violenta colisão de carro, no Pina

Depois de passar por duas cirurgias e lutar para sobreviver, o cão Spike recebeu alta nesta quinta-feira (1º) da clínica veterinária Pet Dream. O animal, da raça pitbull, foi o único sobrevivente da violenta colisão de trânsito na Avenida Boa Viagem, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife, ocorrida no último dia 22 de julho, que resultou na morte de seis pessoas que estavam no carro.

Spike foi submetido a um procedimento cirúrgico de celiotomia exploratória, em virtude de um quadro de hemorragia abdominal. Na última sexta-feira (26), ele voltou a ser operado, desta vez para a realização de uma cirurgia ortopédica.

A jornalista Taciana Góes, que ajudou a socorrer Spike no dia do acidente e encaminhá-lo à clínica veterinária, além de ter promovido a vaquinha virtual para custear a recuperação do animal, comemorou a alta do sobrevivente, que também vem sendo chamado de Milagre. "Spike Lion, o Milagre, enfim nos braços de sua família. Cumprimos a nossa missão de resgatar e entregá-lo para dona Neide e Ronaldo, mãe e tio de Kauã (que faleceu no acidente), o proprietário do filhote. Gratidão a todos que ajudaram: doadores e, em especial, à equipe da Pet Dream que foi impecável nos cuidados veterinários", agradeceu.

Spike recebe alta após sobreviver a violenta colisão de carro, no Pina - Reprodução do Instagram / @tacianagoes

Em entrevista a reportagem da TV Jornal, o tio de Kauã acredita que a presença de Spike será importante no processo de luto de sua família. "Saber que ele está bem traz um grande alívio muito grande, uma felicidade. Infelizmente aconteceu fatalidade (perda do sobrinho no acidente), mas hoje, para gente, é motivo de alegria, pois poderemos levar o cachorro Spike para casa. Ele será uma importante lembrança para minha irmã do seu filho... Acredito que ela encontrará conforto nele, sempre que lembrar do filho", disse Ronaldo Marcelino.

"Meu filho sempre quis tanto um pitbull, mas acabou que ele não pode curtir tanto quanto ele queria. A gente vai fazer o possível e impossível para cuidar de Spike, dar carinho e fazer tudo o que ele precisa. A gente só tem a agradecer as meninas que cuidaram dele, no resgate e também mobilizando as pessoas para ajudarem a custear a recuperação do cachorro", agradeceu Neide Marcelino.