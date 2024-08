Veja bairros com mais áreas de risco em Jaboatão dos Guararapes, segundo a 1ª etapa do PMRR

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes recebeu um levantamento preliminar das áreas de riscos do município, integrando a primeira etapa do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR). A ferramenta tem como objetivo planejar o investimento dos recursos necessários ao enfrentamento de desastres naturais.

Mesmo figurando no quarto lugar no ranking de cidades do Brasil com mais pessoas vivendo em áreas de risco - segundo a Casa Civil e o Ministério das Cidades -, o último levantamento aconteceu há 18 anos. Os novos resultados apontam o aumento de 101 pré-setores de risco no território em relação a 2006, totalizando 397 áreas de potencial ocorrência.

De acordo com o coordenador do estudo, o doutor em Geografia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Fabrízio Listo, o aumento dos setores de risco era esperado devido a fatores como expansão urbana, controle e fiscalização, migração climática, manutenção de altas taxas de vulnerabilidade social.

“Estamos numa fase em que já terminamos o mapeamento preliminar de riscos, temos alguns catálogos das áreas que mais inundam e das que mais deslizam no município, faremos as oficinas, os cursos e convém lembrar que o nosso trabalho também considera o urbanismo”, destacou Listo.

Os resultados foram apresentados pelo pesquisador e acompanhados pelo secretário municipal de Defesa Civil, Elton Moura, demais secretários municipais (e executivos) e representantes da Defesa Civil Estadual, tendo à frente Vitoriano de Almeida, diretor de Gestão de Riscos.

O levantamento teve como critérios o histórico de ocorrências, alta vulnerabilidade social e construtiva, suscetibilidade a ocorrência e moradias precárias. Veja os bairros que concentram mais áreas de risco:

Curado

Cavaleiro

Dois Carneiros

Muribeca

Vila Rica

Santo Aleixo

Floriano

Jaboatão Centro

Comportas

Marcos Freire

Cajueiro Seco

Jordão

REDUÇÃO DE RISCOS

A primeira etapa do trabalho foi realizada a partir de coleta de dados e visitas em campo. O documento final será entregue em agosto de 2025 e será composto pelas informações dos riscos geológicos e hidrográficos, pelas propostas de intervenção estruturais e pelo sumário executivo.

Além de mapear áreas de risco, o Plano Municipal de Redução de Riscos faz a classificação entre os níveis de risco (1 - baixo risco, 2 - monitoramento, e 3 e 4, áreas que precisam de um maior acompanhamento e prioritárias para receber as intervenções estruturais.

O PMRR faz parte do Programa Periferia Sem Riscos, da Secretaria Nacional das Periferias, vinculada ao Ministério das Cidades. Jaboatão dos Guararapes foi um dos municípios escolhidos após uma análise de dados que levou em conta, entre outros fatores, o número de pessoas em situação de vulnerabilidade.