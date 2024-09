Centro universitário oferece atendimentos e serviços para comunidade no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O campus da Unit-PE, na Zona Sul do Recife, vai oferecer atendimentos gratuitos com nutricionistas, psicólogos, esteticistas, advogados, entre outros

Na Semana de Responsabilidade Social, o campus do Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), localizado na Imbiribeira, ao lado do Geraldão, vai oferecer serviços à população em diversas áreas como Direito, Enfermagem, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia, entre outros.



A programação, que será realizada entre os dias 16 e 20 de setembro, conta com a parceria do Distrito Sanitário VI, da Secretaria de Saúde da Cidade do Recife, que ofertará, no período, atendimentos médicos de Clínica Geral e Pediatria.



Para os atendimentos, há vagas limitadas, por isso, é necessário um agendamento prévio pelo email clinicaintegradasaude@pe.unit.br ou pelos telefones 3878-5141 / 9 9148-8350. Por esses contatos também é possível saber a programação completa.

“Todos os alunos, professores e colaboradores estarão unidos em uma só causa, que é a prestação de serviços. Além disso, pensamos nessa ação para promover, através da vivência real, a sinergia entre os conhecimentos teóricos e práticos desenvolvidos nos projetos e disciplinas dos diversos cursos de graduação, fortalecendo os pilares de Pesquisa e Extensão”, explica Prof.ª Ivanacha Carneiro, uma das organizadoras da ação e coordenadora de Suporte Acadêmico.

Programação e solidariedade

Os atendimentos vão acontecer diariamente, sempre das 8h às 17h. Na programação há massagem, higienização facial com peeling; orientação jurídica cidadã, audiências de conciliação, atendimentos de Procon; aferição de pressão e glicemia, inserção de DIU; avaliação e aconselhamento nutricional, plantão psicológico; atividades para promoção da saúde bucal e consultas médicas nas especialidades de Clínica Geral e Pediatria.

Além disso, haverá orientações para elaboração de currículo, dicas para entrevista, palestras sobre efeitos dos cigarros na saúde bucal e sobre manobras de desengasgo e primeiros socorros.

Os alunos dos cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Ciência da Computação estarão unidos em uma gincana para coleta de donativos que serão doados para instituições de caridade. O público participante também poderá doar.

“A responsabilidade social é um dos pilares do Grupo Tiradentes, do qual faz parte a Unit-PE, e é muito gratificante perceber o envolvimento não somente de professores e colaboradores, mas também de alunos, que vão aplicar os conhecimentos de forma prática e ainda darão um passo importante no desenvolvimento de uma consciência empática e humana”, afirma o Prof.º Diogo Galvão, reitor da instituição.