Motorista colide veículo contra poste e árvore, no bairro do Pina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Segundo informações preliminares, a condutora foi encaminhada a um hospital particular e passa bem; trânsito no local segue engarrafado

Uma motorista, de 28 anos, colidiu o carro contra um poste e, em seguida, contra uma árvore, na Avenida Antônio de Góes, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, na madrugada desta segunda-feira (23). A batida aconteceu por volta das 3h.

Com o impacto da colisão, o veículo capotou e deixou as três faixas da via interditadas.

A motorista, que não teve nome e idade divulgados, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Real Hospital Português, no bairro do Paissandu, na área central do Recife. De acordo com a CTTU, ela estava consciente e não teve ferimentos graves.

O sinistro de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se define, segundo o CTB e a ABNT) foi tão violento que partes do automóvel ficaram espalhadas pela via.

Por sorte, nenhum outro veículo foi atingido. De acordo com a CTTU, a faixa da direita está interditada para que a Neoenergia realize o serviço de retirada do poste.

Ainda de acordo com o órgão, o veículo já foi retirado da via, mas o trânsito ainda não foi normalizado na avenida (bastante engarrafada às 8:20).

Violenta colisão na Avenida Antônio de Góes, no Pina - Círio Bezerra/JC Imagem Violenta colisão na Avenida Antônio de Góes, no Pina - Círio Bezerra/JC Imagem