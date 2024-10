Neoenergia Pernambuco: contas de luz agora podem ser pagas via pix pelo aplicativo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Buscando uma maneira de encurtar e facilitar a relação com os clientes, a Neoenergia Pernambuco anunciou a criação de uma agência virtual com uma série de serviços que antes só podiam ser feitos de maneira presencial ou por ligação telefônica.

De acordo com a empresa, no novo portal, os atendimentos vão acontecer 24 horas por dia por meio de uma plataforma intuitiva e personalizada.

“Este é um serviço que vai promover uma interação maior com nossos clientes. Com a possibilidade de acompanhar todas as etapas dos processos, ninguém ficará sem informação assertiva e atualizada”, afirmou o gerente de Tecnologia e Ciência de Dados da Neoenergia Pernambuco, Inácio Dantas.

Pagamentos via PIX

Uma das principais novidades é que o cliente terá a opção de realizar pagamentos através do PIX, ao visualizar a lista de faturas em aberto.

Caso a energia tiver sido cortada, assim que o pagamento for feito, o cliente poderá pedir a religação pelo próprio app.

“O cadastramento no débito automático e na opção por receber a fatura digital, enviada por e-mail, também são novos serviços da nossa agência e contribuem para uma melhor experiência do nosso cliente”, destacou a diretora da Experiência do Cliente, Evani Montechesi.

Status das solicitações

A Neoenergia também informou a possibilidade do cliente acompanhar as solicitações e seu respectivo status independentemente de onde tenham sido solicitadas, como no próprio site, no APP, na loja ou por meio do call center.

O app

O aplicativo da Neoenergia pode ser baixado na loja virtual do seu celular, Android ou IOS.

No app, será permitido realizar negociação de débitos, pagamento por PIX, por cartão de crédito, solicitar religação, reunir todas as contas em um boleto único para pagamento e vários outros serviços.

Veja também: Saiba como economizar energia em meio à onda de calor