Dia das Crianças: veja programação gratuita nos parques do Recife

As ações serão realizadas nos parques da Macaxeira, novo parque da Tamarineira, Jardim do Poço e comunidade Irmã Dorothy, no próximo sábado (12)

O Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, é uma data especial no Brasil, marcada por momentos de lazer e celebração para os pequenos.

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, irá promover programação gratuita em diferentes espaços públicos da cidade.

Além de ser o Dia das Crianças, a data também coincide com o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, o que proporciona uma oportunidade para as famílias aproveitarem o dia de descanso em atividades ao ar livre.

Programação para toda a família

No próximo sábado (12), várias áreas públicas do Recife estarão com atividades simultâneas das 14h às 18h, nos seguintes locais:

Parque da Macaxeira;

Parque da Tamarineira;

Parque Jardim do Poço;

Comunidade Irmã Dorothy.

Já no Segundo Jardim de Boa Viagem, a programação se estenderá um pouco mais, com eventos das 16h às 20h.

As atrações incluem apresentações musicais interativas, brinquedos infláveis e atividades recreativas, como cama elástica, pula-pula e futebol de sabão.

Ciclofaixa de turismo e lazer

Outra opção de lazer para o Dia das Crianças e o feriado é a Ciclofaixa de Turismo e Lazer, que estará disponível em horário estendido neste fim de semana.

Nos dias 12 e 13 de outubro, a ciclofaixa funcionará das 7h às 16h, conectando mais de 30 bairros ao Marco Zero, no Bairro do Recife.

A rota integra-se às ciclovias existentes na cidade, criando uma alternativa de passeio para quem deseja aproveitar o dia pedalando em um trajeto seguro e sinalizado.

O serviço normalmente funciona apenas aos domingos e feriados nacionais. Como o feriado de Nossa Sra. Aparecida é no sábado dia 12, a ciclofaixa estará em operação por dois dias consecutivos, oferecendo uma alternativa de lazer para quem prefere atividades físicas ao ar livre.