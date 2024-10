Vazamento de gás assusta moradores na Zona Norte do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Moradores da Rua das Graças, no bairro de mesmo nome, na Zona Norte do Recife, foram surpreendidos por um vazamento de gás causado por uma perfuração acidental durante uma obra de drenagem nesta terça-feira (15).

Segundo reportagem da TV Jornal, o forte cheiro e o som agudo do escape de gás geraram pânico e fizeram com que alguns deixassem suas casas e locais de trabalhos.

A tubulação é da Companhia Pernambucana de Gás (Copergás) e técnicos foram acionados para garantir a segurança, interrompendo o fornecimento no local, enquanto bombeiros monitoravam a situação.

O incidente ocorreu durante uma obra de manutenção na rede pluvial (rede de drenagem da água da chuva), realizada pela Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb).

Durante os trabalhos, uma tubulação de gás natural foi acidentalmente perfurada, gerando o vazamento.

De imediato, os moradores da área começaram a registrar o barulho do chiado. A preocupação dos moradores de prédios próximos se intensificou com o forte odor que tomou conta dos apartamentos

"O cheiro entrou dentro de todo ambiente e uma pessoa ficou com dor de cabeça", disse Tatiana Paiva, que mora na rua do incidente, em entrevista à TV Jornal.

Muitos decidiram abrir as janelas para ventilar os ambientes, temendo uma possível intoxicação.

Trânsito bloqueado e fornecimento restabelecido

O trânsito no entorno do incidente precisou ser parcialmente bloqueado para garantir a segurança dos trabalhadores e moradores.

Segundo a Copergás, após algumas horas de trabalho, o reparo na tubulação foi concluído, e o fornecimento de gás natural foi completamente restabelecido.

Confira nota da Copergás na íntegra:

"A Companhia Pernambucana de Gás (Copergás) informa que, na manhã desta terça-feira (15), uma obra realizada pela Emlurb no bairro das Graças provocou um dano acidental em uma tubulação de gás natural. Assim que comunicada, a equipe técnica da Copergás foi imediatamente acionada e adotou todas as medidas de segurança necessárias, incluindo a interrupção temporária do fornecimento de gás natural no local.

O reparo na tubulação foi concluído, e o fornecimento de gás natural ao único residencial que precisou ficar sem abastecimento já foi totalmente restabelecido. A Copergás reafirma que segue rigorosamente seus protocolos de segurança."